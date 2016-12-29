摘要：賠率公司的賠率組合併非無窮無盡的，特定區間內，相同的賠率結構會重復出現，這些不同結構的賠率組合各自發揮著什麼效果，縱觀相同賠率的歷史表現，往往可以找到一些突破口。

維拉VS利茲聯

比賽時間：12月30日 03：45

維拉英冠排名第10，戰績8勝10平5負，進25球丟22球，球隊火力一般所幸防守稍好。近6輪聯賽球隊4勝2負，在客場輸給第12諾維奇后球隊相繼擊敗第20女王公園巡遊者和第21伯頓取得2連勝。利茲聯目前聯賽排名第5位，聯賽13勝2平8負，進30球丟23球，攻防表現較為均衡。近6輪聯賽球隊5勝1負，在客場不敵零頭羊布賴頓后取得3連勝，表現不俗。

本場賠率是2.11 3.20 3.90，歷史同賠當中，主勝概率為45%，平局概率為30%，客勝概率為25%，賠率顯示主隊佔據一定優勢。縱向對比，雙方近10次交手，維拉3勝3平4負，最近1次碰面利茲聯主場2-0取勝。

從走勢看，維拉2連勝稍遜於利茲聯，且球隊近期對手實力一般。主客場方面，維拉近10個主場5勝5平，表現不俗；利茲聯近10個客場5勝5負，不過近期聯賽客場僅不敵領頭羊。賠率方面，維拉勝賠總體上調，市場對其信心不斷減弱。維拉主場5連勝無疑加大了市場對其的認可，但對手總體實力一般，反觀利茲聯在負於領頭羊上揚迅速，且球隊為升級戰意十足。因而綜合考慮，本場首選雙方握手言和，次選利茲聯取勝。

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