日期:12月29日，勇士在首節領先25分的情況下仍出現險情，最終在主場以121-111力克猛龍。

勇士（28-5）沒有連敗的場次達到119場。凱文-杜蘭特拿下了22分、17個籃板、7次助攻和6個蓋帽，斯蒂芬-庫里28分、7個籃板和7次助攻，克雷-湯普森21分6個籃板，德雷蒙德-格林14分、10次助攻和6個籃板。替補出場的安德烈-伊戈達拉11分，伊恩-克拉克9分。勇士三分球23投14中。

猛龍（22-9）四連勝結束。凱爾-洛瑞三分球12投5中，得了27分、11次助攻和6個籃板，德瑪爾-德羅讚29分6次助攻，德馬爾-卡羅爾13分。替補出場的泰倫斯-羅斯三分球9投4中，貢獻24分。猛龍三分球35投13中，出手數比勇士還多。

勇士在聖誕大戰慘遭絕殺，以1分之差敗給騎士。 猛龍今天碰到他們可不是好事，因為在失利之後，勇士總能反彈。

從2015年4月起，勇士從沒有連敗過，賽前已經達到了118場無連敗。本賽前此前失利之後，勇士在第二節都會發飆，平均每場勝出13.6分。

勇士今天的怒火更令人吃驚。開場后，他們前10投9中，唯一沒有命中的球是帕楚里亞遭到蓋帽，但他搶到進攻籃板，還將那球補進了。首節還有7分19秒時，杜蘭特三分命中，勇士以22-4開局。

勇士第一次真正投籃不中，是在首節還有6分57秒時，杜蘭特快攻上籃失手。不過這不影響勇士保持驚人的效率，他們前17投13中。猛龍則相反，他們每一球都投得非常艱難，前21投僅3中。首節過後，勇士以42-17領先了25分，他們本節25投18中，命中率高達72%，而猛龍26投僅5中，命中率只有19.2%。勇士在快攻得分上以12-0壓制對手。

猛龍唯一的優勢是進攻籃板，首節搶了7個，而勇士只在2個，但猛龍大多未能轉化為得分。第二節猛龍總算有所好轉，而大比分領先的勇士失誤不斷。

洛瑞在第二節一開始就命中三分，猛龍打出一波12-4，將比分追成29-46。勇士在前4分鐘只投中一球，此後仍失誤不斷。本節還有2分31秒時，瓦蘭丘納斯補中一球，猛龍只以53-58落後，追回了整整20分。克拉克和杜蘭特相繼投中三分，勇士重新找回手感，以一波14-2結束本節，上半場以72-55領先。

雖然第二節失誤較多，勇士保持較高的命中率，39投29中，達到74%。不過在進攻籃板上，勇士以2-13落後，而他們失誤達到11次，猛龍只有3次。

猛龍走出第一節的困境后，開始與勇士對攻，不過這顯然不是好主意。第三節一開始，帕特森就投中三分，卡羅爾和洛瑞也相繼遠投命中后，他們只以72-82落後。湯普森和庫里還以三分，勇士保持10分以上的優勢。本節還有4分19秒時，湯普森再度三分命中，他們完成10-0的攻擊，以95-75拉開差距。

猛龍第三節三分球8投6中，而勇士6投4中，雙方各得了32分，三節過後，猛龍以87-104落後。

庫里在場邊休息時，勇士第四節又陷入困境，本節打了一半后只得8分，猛龍將比分追成103-112。庫里上場后投中一球，但此後他們連續失手。在比賽還有3分01秒時，卡羅爾在快攻中上籃得手，猛龍只以109-114落後。

庫里此後傳球失誤，猛龍有繼續縮小差距的機會，可惜連續兩次投籃不中。勇士也投籃不中，但在比賽還有2分04秒時，庫里在長人林里搶到進攻籃板，造成犯規后，兩罰兩中。這是勇士在3分鐘內首次得分，略為喘了一口氣。

最後3分鐘猛龍未能投籃命中。勇士用罰球重新取得兩位數的優勢，最終還是過關，拒絕連敗。

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（吳哥）