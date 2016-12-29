遊戲圈的代言人，是換了一波又一波，但似乎每一年都有不同的玩法和風向，比如最開始的「三俗」流，網紅女主播甚至島國女星比比皆是，走個過場顯擺顯擺身材，賺的一時間眼球，隨後就連同產品一起悄無聲息。

2016年遊戲公司的代言人，終於算是走上了一個正軌。國際化我大韋德，陽光帥氣我張藝興，以正派健康的形象，推動遊戲營銷向更符合社會主義價值觀的方向前進。那麼今年都有哪些著名的業內代言案例，最為大家認可？

品質最高——張藝興與觸手TV

作為正能量代表的張藝興，總是給人一副積極向上的感覺。在代言觸手TV之前，不得不提到他的另一個著名代言——湖南共青團形象大使。這個代言商業價值不大，但是足以證明他的個人形象符合中國主流價值觀。

「努力工作，快樂生活」，這不僅是張藝興的人生格言，也是觸手TV奉行的宗旨，雙方誌同道合，自然成就一段代言圈的佳話。

最為負責——韋德與《街籃聯盟》

估計韋德的粉絲們也沒想到，國際化我大韋德會來中國代言一款手游。作為國際籃球超級巨星，韋德對於維護個人品牌很是重視，總是非常勤奮地對自己代言的產品付諸實際行動，關注產品動態，親民地對待自己所代言產品的客戶群。

因而在《街籃聯盟》中，韋德明確表示會出現在遊戲中與粉絲們見面，明年更是會親自來一趟中國，與中國玩家見面交流。

職位最高——陳赫與《全民槍戰》

有聽過說好好代言的，卻沒聽說過代言人直接加入公司的。陳赫就是一個非典型案例。在《全民槍戰》中，陳赫乾脆加入英雄互娛，擔任CCO（首席創造管）一職，還多次在觸手TV上與主播一起帶粉絲一塊玩耍。

據了解，陳赫參與並策劃了《全民創造》的UGC玩法，親自設計並製作了其中一批遊戲地圖，讓玩家盡量享受酣暢淋漓的槍戰。

最為忠實——郜林與《最佳陣容》

被譽為「本土之星」的郜林新聞不斷，其在球場上的英姿為他奪得了球隊歷史最佳射手的榮譽稱號，堪稱球場「冷血殺手」。近日這位殺手也神奇般的從《最佳陣容》遊戲的忠實粉絲到遊戲代言人。

與其他代言人臨時抱拂腳的方式不同，郜林本身就是《最佳陣容》的忠實玩家，更是與遊戲項目負責人深入探討遊戲玩法內容，堪稱遊戲高手。

最有情懷——劉詩詩與《夢幻西遊》

劉詩詩幾乎是一代人心中的女神，《夢幻西遊》也陪伴一代人走過了青杏尚小的歲月。情懷碰情懷，會擦出怎樣的花火？官方透露，劉詩詩本身也是《夢幻西遊》玩家，將與諸多玩家並肩共進，見證《夢幻西遊》深入感受遊戲不斷成長的魅力。

總之，2016年的明星代言，走出了走過場的怪圈，遊戲企業在挑選代言人上，關注的重點也從能不能瞬間引爆轉移到好田深耕細水流長上。挑選的明星或是自家遊戲粉絲，或最能代表自家產品的對外形象。

2017悄然而至，新一年的明星代言又將走出什麼路子，讓我們一同期待。