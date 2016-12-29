夢三國新英雄韓當 強勢後期競技攻略北京新浪網 (2016-12-29 13:31)
丕神專業送，貼臉E不中，死不開禁錮，火燒帶不動。大家好我是來自火燒大區的炮灰寒。《夢三國2》終於更新了新英雄韓當，聽說是個C位，即使小編作為萬年4號位也耐不住好奇去玩了幾局。
於是這裏分享下個人的韓當打法，先來看看技能——
施法距離1000，4秒的冷卻，耗藍60，傷害180+0.7攻擊，而且可以穿透普通單位，適合線上消耗，不過彈道略慢，需要一定預判。
6秒內攻擊次數越多傷害越高，而且附帶減速，非常實用的技能，不過10秒的CD略長。
這個技能可能有很多人看不懂，簡單說就是個反甲，被A時自動反擊對方，反擊出的這一箭是不影響英雄自身當前的動作的。無疑，對線神技。
特別說下大招的應用，開大時，隨意點韓當身邊的空地，戰馬出現時會直接跳躍到所點的空地，戰馬跳躍的這段是無視地形的。
不過這是韓當的唯一一個位移，冷卻時間極長，務必謹慎使用。加點建議主w副E一級R，有大點大；天賦推薦選屬性。
就技能來看，無疑韓當將是新一代線霸。位置呢，其實韓當比較適合打2號位，技能上來看，韓當與王元姬類似，比較適合抓單。
韓當雖然對線上比較強勢，可是6級以前幾乎沒有自保能力。若是走劣勢路的話，一不小心就會變成送分寶寶。
出門裝
中期裝
後期裝
韓當的優勢在於其開大之後的移動中攻擊，可謂風箏新境界。水鞋，御魔，倍擊，血錘不用說，每一個後期輸出必備的。專屬可以降低大招的7秒空檔，並且能多加20%的攻速，冰槍能更安穩的放風箏。
後期裝可以按陣容考慮把專屬和冰槍換成無雙、紅甲、暈刀、雷錘、七星聖劍之類的。不建議出噬魂和鳳羽。噬魂的強勢已經是過去了，現在的噬魂簡直就是拿來破紅甲的。對於鳳羽同樣不推薦，韓當的優勢是機動性，冰槍的效果完全勝過鳳羽刃。
打法：注意前期猥瑣，6級之後就可以去對面野區晃悠晃悠了。個人感覺，最適合韓當作戰的地方是河道。如果河道遭遇，果斷開大到岸上，一邊走一邊A，想想都感覺噁心。團戰時注意，一定要把握大招時機，以保輸出最大化。團戰位置，建議遊牧在敵方後方，盯著對面法爆輸出。
韓當的缺點，本身沒有硬控，大招冷卻時間長，並且不免疫減速。所以要特別要注意的幾個英雄。
一：鍾會
韓當是比較慫這廝的，大招的石陣，能瞬間限制韓當的機動性。不過呢，戰力模式他出場率比較低。
二：周倉
就是這個送快遞的，韓當即使在開大，開水鞋的情況下仍然逃不過525的限制，而這個送快遞的可以。所以遇到周倉，一不小心，韓當就會變成便當，送快遞的也會變成領盒飯的。所以遇到周倉還是儘快出紅甲為好。
三：曹洪
曹洪大具有高額減速，並且無視魔免。同周倉，遇到曹洪的話，還是儘早出紅甲比較好。
還有許多具有減速技能的英雄（如步婉，劉備等）就不一一列出了。
最後小編個人建議：
1：韓當操作難度較高，不建議新手玩。
2：拿來打戰力之前應先去人機或者休閑熟悉下大招的應用，以免開大時撞牆。
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