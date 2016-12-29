電魂《夢三國》里最考驗人品的英雄北京新浪網 (2016-12-29 13:32)
如果有人問夢三國是一個什麼遊戲，那我一定會說，其實夢三國也是個看臉的遊戲，你問為什麼？那小編就來說道說道，這些沒有一定的人品，你還真玩不轉的英雄。
一、潘鳳
古有緝魔大神，今化為上將潘鳳之身，他手握開山巨斧，天命所歸，四海伏妖，為神魔所懼。如今潘鳳又出現於夢三國大陸之上，究竟此番駕臨又是所謂何事？
潘鳳這個英雄自誕生以來，就從來是臉白者征服天下，臉黑的，哭暈在廁所，本身英雄所有施法自帶天賦技能效果：
上將逆襲，有45%的幾率超常發揮，超常發揮時，還有40%幾率逆襲，如果說超常發揮只能是讓潘鳳增加一些爆發的話，逆襲則直接讓潘鳳走向人生巔峰。W技能的逆襲，更是可以秒殺生命值低於一半的任何單位，可以說是敵方肉盾的噩夢。臉黑的么。。。嘿嘿嘿。
坑爹指數：☆☆☆
人品指數：☆☆☆☆
逆襲指數：☆☆☆☆☆
二、夏侯惇
魔族黑暗騎士團統領，嗜好飲血慣常殺戮，是令人望而生畏的大魔頭。夏侯惇與其族弟夏侯淵一生誓死追隨黑暗霸主曹操左右，為魔族一統天下霸業剷平道路。
夏侯惇也是一個非常考驗人品的英雄了，人品好的夏侯惇不僅僅輸出能力爆表，而且點控敵人的時間也長的可怕，而坑爹起來，也是無奈的很，在這裏從Ｗ技能就能簡單看出來：
一級的時候，傷害1-150，小編在玩夏侯惇的時候，就碰到過這樣坑爹的情況，一級的時候跟自家4級去敵方野區抓人，對面的周倉剩一絲血的時候，輔助打算讓一下人頭，結果小編一個W過去，坑爹的打了1滴血。。。。結果周倉逃生成功。嗟乎時運不濟，命途多舛
坑爹指數：☆☆☆☆
人品指數：☆☆☆
逆襲指數：☆☆☆☆☆
三、程昱
程昱，曹操愛將，行事心狠手辣不擇手段，他性格剛戾智膽雙全，其落日劍法詭招異式，舉世無雙，人稱「劍魔」，與「劍聖」徐庶一正一邪並稱於世。他其所向披靡，戰無不勝。劍魔程昱一生豐功偉績，傾其智慧與能力助魔族一統天下，成為魔族上下萬人敬佩的大將軍。
程昱屬於一個拼人品的爆髮型法師，它對玩家的要求不高，只需猥瑣在後丟技能即可。操作簡單，法術輸出高，單體控制時間長，二技能灼燒，清兵快移動速度快，出了跳鞋后非常的飄逸。F技能更是考驗你是非洲人還是歐洲人的重要標準。
坑爹指數：☆☆☆
人品指數：☆☆☆☆☆
逆襲指數：☆☆☆☆☆
最後，小編還有個小問題，你認為夢三國里還有哪些英雄非常考驗人品？
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