備受期待的《球球大作戰》全球總決賽既年終盛典即將於1月8日在上海東方體育中心震撼開戰！觸手將全程獨家直播，一系列頂尖解說已經集結完畢，隨時準備為觀眾帶來一場最最精彩刺激的視聽盛宴。

經前方一手可靠消息，此次全球總決賽明星齊聚，更有四大亮點讓粉絲尖叫。下面讓觸手帶領大家一起搶先看看，都有哪些驚喜在等著大家。

群星閃耀 嗨爆全場

G.E.M。鄧紫棋、潘瑋柏、伊一、李晨Nic、SNH48、逃跑計劃和萬妮達將依次閃亮登場，點燃上海東方體育中心！ 這些大咖的傾情加盟讓本屆決賽更是一票難求，沒有買到門票的球寶，也可以通過獨家網路直播平台觸手TV1024房間，觀看他們的精彩表演。至於他們會帶來怎樣震撼的演出，歡迎球寶們1月8日一同來揭曉答案。

十二強隊 秀出神操

作為全國乃至全球挑選出的精英隊伍，戰隊的實力自然不容小覷。比賽還沒開打，戰隊之間就已經火藥味十足。最高榮譽和百萬獎金是每支戰隊刻苦訓練的終極目標！來自法國的PAPA BALLS戰隊在埃菲爾鐵塔前，大聲地喊出了自己的宣言，挑戰韓國K-Girls女隊。中國的十支戰隊，更是枕戈待旦，隨時準備打爆對手。

千萬蘑菇 任性派送

除了超豐厚的專屬道具獎勵，《球球大作戰》為所有來到現場的球寶準備了超過2000萬個金蘑菇作為抽獎派送福利。2000餘個中獎名額，近六分之一的中獎概率，更將送出絕版孢子等稀有道具讓你一夜變身成為球球世界里的黃金土豪。抽獎活動將貫穿全場盛典，越到後續環節獎勵會越豐厚，堅持到最後的大獎高達百萬金蘑菇！

線上福利 同樣精彩

事實上開票不足72小時，此次總決賽的門票就已經全部售罄。不過只能通過觸手直播觀看的球寶們也不用感傷，《球球大作戰》同樣為你們準備了超值福利。在線同樣可以參與抽獎活動，贏取海量金蘑菇。萌女王、錫恩、理想、楓哥哥、阿木、妞妞豬將為大家主持和解說，帶領大家一起打敗大魔王，在波拉哩闖出一片新天地！