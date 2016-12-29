精彩瞬間！外媒評選守望先鋒2016年度十佳鏡頭北京新浪網 (2016-12-29 13:39)
《守望先鋒》無疑是2016年攪動遊戲市場的一款風雲大作，暴雪這個全新IP遊戲自上市以來，獲得了數千萬玩家，大大小小的賽事也順利舉辦。當然，玩家也樂在其中，他們熱衷於同人創作和Cosplay，輸出了眾多的優秀作品，他們也製作了各種視頻，將遊戲中享受到的樂趣分享給大家。
日前，國外知名電競網站theScore esports整理出了《守望先鋒》2016年度的十佳鏡頭，讓我們一起來看看。通過這些鏡頭，還沒有加入英雄行列的你，或許也能夠發現該作不同於傳統射擊遊戲的樂趣所在。
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