陰陽師姑獲鳥特典皮膚掉落，姑獲鳥特典皮膚獲得攻略。

陰陽師姑獲鳥特典皮膚如何獲得?姑獲鳥特典皮膚如何掉落?下面，小編就跟大家介紹一下姑獲鳥特典皮膚獲得攻略。

姑姑新衣

全寮出動·姑姑新衣

活動內容：成功參與遊戲內探索副本、覺醒副本、御魂副本、妖氣封印戰鬥，有概率直接掉落姑獲鳥特典皮膚。

打破次元·共御鬼王

活動時間：

北京IDO20漫展：2016年12月31日-2017年1月1日 9：00~16：00

廣州螢火蟲漫展：2017年1月1日-2017年1月2日 9：00-17：00

活動地點：陰陽師官方展位附近

活動內容

活動內容

1.在漫展期間，玩家可在陰陽師官方展位附近打開遊戲-陰陽寮-地圖發現區域鬼王副本。

2.玩家可單人挑戰，也可邀請好友和寮友組隊挑戰。

3.成功挑戰區域鬼王有概率獲得神秘的符咒、奉為達摩、姑獲鳥金鸞鶴羽特典皮膚等稀有道具。

4.挑戰區域鬼王的CD時間為10分鐘。

神秘周邊福利掉落

獲取方式請關注後續放出消息

陰陽集結|再戰百鬼

1、還在平安世界鬥技捉妖的陰陽師們，可前往庭院左側許願架→「召回好友」燈籠呼喚等級≥15級，離開遊戲超過7天(含7天)的好友回歸遊戲。

2、好友可獲得迴流獎勵並可參與獎勵豐厚的迴流活動，同時，好友在迴流活動中每獲得100積分，都可為玩家帶來神秘的符咒*1。

更多詳細規則見遊戲內活動頁

回歸好禮活動內容

1、等級≥15級，離開遊戲超過7天(含7天)的玩家即可參加，每日完成指定任務達到指定積分，即可獲取對應獎勵。

2、每個任務每日只能完成一次，任務和獎勵每日0：00刷新重置。

3、活動期間累計獲取積分達到指定數量，同樣可獲得累計獎勵。

每日任務