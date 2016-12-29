陰陽師大天狗可謂是老牌強力SSR式神了，大天狗御魂怎麼搭配呢，大天狗又有哪些陣容可供選擇了，接下來一起來看看陰陽師大天狗御魂搭配和陣容選擇吧!

風襲

鬼火消耗0

技能介紹聚風形成旋轉風刃襲向1名敵人，造成攻擊100%的傷害。

鋼鐵之羽

鬼火消耗0

技能介紹被暴擊時有50%的概率使自身的天狗之羽進入鋼鐵狀態，增加自身10%的攻擊和10點速度，持續1回合

羽刃暴風

鬼火消耗3

技能介紹召喚颶風形成大型的羽刃漩渦攻擊敵方全體，形成4次連續攻擊，每次造成大天狗攻擊37%的傷害。

暴力輸出搭配方案

大天狗御魂搭配

暴力輸出搭配方案：針女4件套 +暴擊2件套

1號位置：固定攻擊，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

2號位置：主攻擊加成，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

3號位置：固定防禦，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

4號位置：主攻擊加成，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

5號位置：固定生命，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

6號位置：主暴擊加成，副屬性有暴擊，攻擊，速度最佳

搭配點評： 針女四件套是在攻擊觸發暴擊時，有40%的概率對目標造成最大生命10%的傷害，最高造成自身攻擊120%的傷害;所以選擇針女御魂無非是堆暴擊，當暴擊幾率到達100%時，有很大幾率觸髮針女效果，大天狗的大招屬於多段AOE傷害，每次攻擊都有幾率觸髮針女，可以對敵方造成巨額傷害。攻擊和暴擊是是AOE多段式神的最佳御魂，如果暴擊傷害也能有所提升最佳。速度也是要有提升的，否則落於人後也不能發揮最好的實力。

暴力群控搭配方案

暴力群控搭配方案：魍魎之匣/日女四件套+暴擊2件套

1號位置：固定攻擊，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

2號位置：主速度，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

3號位置：固定防禦，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

4號位置：主生命，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

5號位置：固定生命，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

6號位置：主生命，副屬性有攻擊，暴擊，速度最佳

搭配點評：魍魎之匣四件套效果，造成傷害時，有15%的概率為目標附加一個隨機減益效果，大天狗的大招可以對敵方全體造成多段AOE傷害，有很大的幾率對地方全體附加1到2個減益的BUFF，可以用來打亂敵方攻擊，防守的節奏。比如眩暈，混亂，減速等;2號位的主速度，主要是可以讓控制大天狗優先敵方進行攻擊，控制狗的優點在於有幾率控制對方全體，可以為自己方營造更好輸出環境。

狗糧陣容搭配

大天狗陣容搭配推薦

狗糧陣容搭配：大天狗+狗糧1(火靈4套)+狗糧2(招財貓4套)

陣容原理：大天狗的大招配合針女效果， 可以快速刷圖，更高效利用更少的時間，推圖。大天狗是多段的群攻傷害式神，所以基本可以一帶N刷狗糧。為了保證鬼火夠用，所以狗糧可以帶上火靈和招財貓四件套，為大佬打火。注意火靈不能疊加，所以如果有一套火靈，其餘的可以都選擇招財貓。友情提示，刷探索可以刷雙倍經驗的效率會更好。

鬥技陣容搭配

鬥技陣容搭配：大天狗+童子+山兔/廉鼬+群控+奶/輸出

陣容原理：大天狗的多段群體傷害，觸髮針女效果的幾率比較高，給自己添加高額的傷害。山兔拉行動條， 然後群控第二位可以控制住對方，給自己更好的輸出環境。然後童子大火，大天狗輸出，因為是輸出較少的陣容，所以陰陽師可以用神樂，然後神樂的疾風可以讓大天狗多說一次話，這樣可以更多的給對方造成傷害。但是要注意，神樂的速度要比大天狗慢，否則無法行動兩次。其實另外一個是帶輸出還是帶奶，都是可以根據對方是陣容調整的，目的一個，保證大天狗發揮最大的輸出，以及保證在場的時間即可。

大天狗使用技巧及獲取方式

大天狗使用技巧

大天狗屬於一個比較容易上手的式神，大招屬於無腦技能。大天狗優點在於全面可以鬥技，御魂，而且最主要的是帶狗糧最佳式神，多段傷害可以快速帶狗糧升級。帶狗糧的時候，讓狗糧佩戴火靈或者招財貓即可。屬於一個沒有什麼特別技巧的式神，比較簡單，在SSR裏面不算輸出最高，但是最實用的式神。

大天狗獲得方式

獲得方式可以通過陰陽寮里的祈求碎片，百鬼夜行也可以砸到，或者在世界公告裏面找別人刷出來的，然後添加好友刷取。陰陽寮里的祈求碎片最遲50天就可以得到，基本上屬於最保守的獲取方式了。其他的就只能保佑上天抽到一隻吧!

大天狗哪裡刷的多

探索第14章、御魂第4層、建議在鬥技和結界裏面找，很多