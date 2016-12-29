《方舟生存進化》中心島上有很多隱藏的縫隙可以讓玩家藏匿或存放物品，今天我們為您帶來了《方舟生存進化》中心島隱藏縫隙地點位置，一起來看看吧。

中心島這張圖，可以藏的地方簡直是太多啦，藏起來打黑槍，戰勝高富帥不再是夢想

冰雪宮殿洞穴頂部的小洞

冰雪宮殿洞穴頂部的小洞，包括中心島很多這樣的犄角旮旯

隱藏指數★★，只要稍微花點時間找找，就能找到了，不過這樣的地方實在是太多啦。

曾經在這裏抓到過一個叫RPGGG的傢伙和他的翼龍，部落名叫萌新求放過，身上帶了毒氣手雷和噴子

我就把他翼龍殺了，想想他等下跳樓自殺的心情我就覺得

遺迹牆縫

隱藏指數★★★

遺迹牆縫，翼龍和人都可以在裏面安全下線

讓我們進去以後再拐個彎，是不是從外面什麼都看不見？

換個視角

當然有些石頭縫也能達到這樣的效果，不好，我的小翅膀露出來了

隱藏指數★★★★

藏在貼圖裡，從外面啥都看不到

你能看到我嗎？

隱藏指數★★★★★

是第二個的進化版，狹縫擠翼龍的原理我也說下，就是翼龍卡在兩面牆中間產生體積碰撞，卡bug。

裏面有個保險箱，進不去？咋辦？放心，就算你進去了，裏面也是空的。

剛剛讓你看到翅膀了，這下，啥都看不見了吧

岩漿下面

啥，岩漿下面也有保險箱？ 放心，還是空的。

隱藏指數★★★★★★

我真正的家，我自己都不想進去。誰要是找到了，裏面沒有食人花也沒有加特林，全是紅圖紙，和翼龍老鷹孵化基地，找到就是你的了。