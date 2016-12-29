《方舟生存進化》中心島隱藏縫隙地點位置北京新浪網 (2016-12-29 13:44)
《方舟生存進化》中心島上有很多隱藏的縫隙可以讓玩家藏匿或存放物品，今天我們為您帶來了《方舟生存進化》中心島隱藏縫隙地點位置，一起來看看吧。
中心島這張圖，可以藏的地方簡直是太多啦，藏起來打黑槍，戰勝高富帥不再是夢想
冰雪宮殿洞穴頂部的小洞
冰雪宮殿洞穴頂部的小洞，包括中心島很多這樣的犄角旮旯
隱藏指數★★，只要稍微花點時間找找，就能找到了，不過這樣的地方實在是太多啦。
曾經在這裏抓到過一個叫RPGGG的傢伙和他的翼龍，部落名叫萌新求放過，身上帶了毒氣手雷和噴子
我就把他翼龍殺了，想想他等下跳樓自殺的心情我就覺得
遺迹牆縫
隱藏指數★★★
遺迹牆縫，翼龍和人都可以在裏面安全下線
讓我們進去以後再拐個彎，是不是從外面什麼都看不見？
換個視角
當然有些石頭縫也能達到這樣的效果，不好，我的小翅膀露出來了
隱藏指數★★★★
藏在貼圖裡，從外面啥都看不到
你能看到我嗎？
隱藏指數★★★★★
是第二個的進化版，狹縫擠翼龍的原理我也說下，就是翼龍卡在兩面牆中間產生體積碰撞，卡bug。
裏面有個保險箱，進不去？咋辦？放心，就算你進去了，裏面也是空的。
剛剛讓你看到翅膀了，這下，啥都看不見了吧
岩漿下面
啥，岩漿下面也有保險箱？ 放心，還是空的。
隱藏指數★★★★★★
我真正的家，我自己都不想進去。誰要是找到了，裏面沒有食人花也沒有加特林，全是紅圖紙，和翼龍老鷹孵化基地，找到就是你的了。
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