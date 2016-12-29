天天跑酷機械小子怎麼刷分比較高北京新浪網 (2016-12-29 13:46)
天天酷跑更新了全新的三周年版本，在克隆戰中機械小子到底怎麼才能得高分?機械小子的高分到底怎麼獲取?就讓小編的這篇攻略來告訴大家!
天天酷跑機械小子配什麼坐騎?
機械小子可以召喚小機器人，小機器人自爆會產出高分齒輪，有概率會產出特殊齒輪，吃到特殊齒輪還能巨化。
推薦搭配一：機械小子+皇家獅鷲
機械小子的技能時間是41秒cd，持續時間長達15秒，特殊齒輪還能讓機械小子變大，巨人時間固定10秒左右，巨人齒輪的爆出大概有約40%左右。所以機械小子巨大化的無敵時間還是非常長的。而皇家獅鷲在非衝刺的狀態下破壞障礙物得分非常高，所以如果用機械小子來搭配皇家獅鷲，還是非常合適的喲~小夥伴們可以試試看~
推薦搭配二：機械小子+小醜庫卡
小醜庫卡這款萌裝的得分實力非常高。在技能拋出高分酒瓶的這點上，飛星的加成是非常可觀的。而且還有350%的直觀的飛星得分加成呢。而機械小子自爆產生的高分齒輪也是飛星得分加成的範疇內!所以機械小子搭配小醜庫卡，在技能上同樣是非常般配的喲~小夥伴們可以試試看~
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