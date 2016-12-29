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對於單機遊戲玩家，聊到一款好玩的遊戲，幾年前我們可能會先問，這遊戲從哪裡能下載到，但現在肯定會說這遊戲多少錢，值不值得買。這樣觀念的轉變，得益於Steam不斷擴張的影響力。玩家不再把花錢買遊戲當作一種「浪費」，而是很自然的享受Steam帶來的便捷和樂趣。因為Steam發展到今天，已經不只是單一的買遊戲、玩遊戲，在這裏你可以認識全世界志同道合玩家，分享遊戲中的趣聞，甚至連買買買都成了一種樂趣，這就是所謂完善的「遊戲社交生態圈」。

Steam不斷完善的自身功能

V社不滿足於只做一個賣遊戲的經銷商，而是要做一個能聚集所有玩家的「社交平台」，於是我們在Steam每次的更新和政策發佈都能感受到這種變化。加強遊戲區域劃分限制，遊戲物品交易更加對等安全，推出遊戲「2小時」無條件退款政策，評價系統全新改版，遊戲首頁人性話可自定義，甚至推出遊戲直播系統，新增Xbox、PS4主機手柄的支持，這些改動措施都使得Steam的各項功能更加完善嚴謹。

單機遊戲玩家最大的困擾就是寂寞，一個人沉浸在遊戲孤立的世界中，時間久了總免不了寂寞。而當我們Steam中購買的遊戲越來越多，卻很難再有心情和精力完全融入當中，反而更喜歡看看Steam好友的動態，和曾經一塊玩遊戲的朋友聊聊遊戲，聊聊生活。我想這大概才是Steam獨特的魅力所在，為興趣相同的玩家提供相互交流的平台，遊戲只能當作交流的入口。

Steam打入國內遊戲市場

很長一段時間來國內單機遊戲市場一片蕭條，僅剩幾把大劍再苦苦支撐，但也只是夕陽殘雪。不過自從去年Steam正式開通中國區以來，國產單機遊戲似乎迎來了春天。

其實Steam真正大規模進入中國玩家視線，要從《GTA5》說起。去年年初《GTA5》開啟預告，中國區價格只有國外價格的一半，而且還自帶中文，這對於長期饑渴的中國玩家無疑是一個天大的消息。所以從預購到遊戲正式發售，《GTA5》讓更多的中國玩家接觸到了Steam這個平台。之後Steam開通中國低價區，大量好玩又便宜的遊戲吸引著眾多玩家，原來單機遊戲這麼好玩！而且今年直播平台火爆，《H1Z1》、《方舟：生存進化》這些熱門直播遊戲進一步推廣了Steam的知名度。

與此同時，國產單機遊戲也如雨後春筍般開始嶄露頭角。《符石守護者》、《高考戀愛100天》、《失落城堡》、《俠客風雲傳》、《艾希》等國產獨立遊戲登陸Steam，讓我們看到了國內遊戲製作者的熱情和創造力。玩家終於不用受苦於題材單一的傳統武俠回合遊戲，國產遊戲作為一支新生的力量開始走上公平競爭的平台，我們有理由相信，如果環境允許，國產單機遊戲是可以大有作為的。

曾經語言問題困擾過很多玩家，各個漢化組織也就應運而生。而現在，大量中國玩家讓國外廠商們認識到了國內巨大的潛在市場，紛紛在各自的作品中加入官方中文，大廠大作自不必說，很多熱門獨立遊戲也開始在遊戲發售後追加中文。這對於國內玩家無疑是利好消息，遊戲發售後苦苦等漢化的日子將一去不復返。

Steam從當年《CS》的一個內置工具，發展到今天全球上億的用戶，已然成為絕對的領頭羊，雖後來者趨之若鶩，但卻難出其右。我們也非常期待Steam能夠帶動國內單機遊戲市場的發展，推動一波新浪潮。

（編輯：不高興）