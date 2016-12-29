天天酷跑烈龍面甲分析 龍咚嗆帶上就起飛了北京新浪網 (2016-12-29 13:53)
天天酷跑烈龍面甲分析 龍咚嗆帶上就起飛了
天天酷跑更新了全新的三周年版本，其中的烈龍面甲的屬性是什麼?烈龍面甲到底好不好?就讓小編的這篇攻略來告訴大家!
天天酷跑烈龍面甲屬性：
物品詳情：
超級衝刺時間增加5%，踩加速帶，油概率會飛出綠龍珠，吃到綠龍珠後會加速一段時間
使用條件：
該物品僅在多人模式內使用
適用於坐騎龍咚嗆
龍咚嗆可能是黃金獎池中最廢的一個坐騎了，在經典模式中得分一般，在多人對戰中得分也一般，估計很多小夥伴都很後悔當初入手了這款坐騎。不過如果小夥伴們擁有龍咚嗆的這款配飾的話，，那麼整體的加成還是比較可觀的，，因為加速的時間長了不少，，不過對比最新的白龍馬啊之類的坐騎還是要遜色不少的就是了。
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