《黎明殺機》屠夫技能怎麼搭配北京新浪網 (2016-12-29 13:54)
《黎明殺機》不少屠夫都被人皇溜出心理陰影，怎麼搭配屠夫才強?下面就為大家帶來玩家「七音藍光」分享的超強屠夫技能搭配方案，一起來看看吧!
方案:
通用技能
推薦指數：5星
效果：所有電機開啟后，開始計時兩分鐘，期間揮刀都為一刀斬，並且略微增加移動速度，減少恢復時間
優點：進階屠皇必備技能，真屠皇可以忽略，當你整局都沒有掛死過人的時候，你就需要它來為你力挽狂瀾，甚至，成就四殺，也可以陰到那些想擋刀或者在門口浪的人，配合電鋸食用效果更佳。兩分鐘足夠讓你痛恨的人升天。
缺點：地窖局無用，沒有開啟期間對追人無用
所屬屠夫：女鬼
推薦指數：4星
效果：如圖所示，受傷的人越多，人類的自摸，治療，拆遷，修電等等速度都會減少15%
優點：大大拖延人類營救自摸修電的速度，對車隊有很可怕的效果(除非不救人)，只要有一兩個人想去救人，剩下的一個人也沒法安心的修電機了，樓主極力推薦的技能，配合女鬼食用更佳
缺點：對板子多的圖這個技能利用率會大大減少，對不容易追上人或者找人不擅長的屠夫來說不適合
所屬屠夫：電鋸
推薦指數：4星
效果：大大減少被板子砸暈的時間(幾乎是瞬間恢復，對毀滅打擊有效)，在這個人人必備毀滅打擊的版本里，這個技能除了女鬼，我都推薦帶上它
優點：可以用力的用你的鋼盔頭去撞板了，需配合踩板使用，往往有些屠夫會因為害怕被砸而多在板子被溜兩圈，有了它可以使勁撞上去，加快板子使用，等用完了板子，就是人類的末日了。有了它，麻麻再也不怕我會被打擊砸了。
缺點：沒有缺點，要是有的話就是占格子。。。
以上就是玩家提供的技能搭配方案，希望能對各位玩家有所幫助!
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