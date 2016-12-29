某大學食堂把LOL做成了菜：小兵5毛、超級兵1元北京新浪網 (2016-12-29 13:56)
大學食堂藏龍卧虎，各種你想的到想不到的菜色都能被食堂阿姨腦洞大開的做出來，什麼月餅、橘子都可以在阿姨們的鍋鏟下變成一道道大學「美食」，鄭州的一所高校在這個基礎上更上一層樓，直接把《英雄聯盟》入了菜。
這所高校的食堂中，有一個「英雄聯萌」的窗口，除了常見的菜色，竟然還賣起了紅藍BUFF。紅BUFF（葷）3~5元，藍BUFF（素）1~3元，還有小兵、超級兵和泉水，小兵是小份米飯，5毛一份，超級兵就是大份米飯，要一塊錢，泉水當然就是湯粥了，非常良心的提供免費食用。
餐廳的環境也不錯，相信來這裏吃飯的大學生們肯定很幸福吧。
（來源：遊民星空 編輯：d）
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