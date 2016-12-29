原標題：著名中醫名家徐世傑教授前來我院定期出診

徐世傑 醫學博士 教授 博士生導師

四大名醫孔伯華嫡孫國家級名老中醫孔令詡親傳弟子，中國中醫科學院基礎理論研究所副所長，醫學博士、教授、博士生導師。主要擅長治療各種腎臟疾病、腎炎、尿毒症、腎病綜合征；腫瘤及術后調養，以及胃腸疾病、心血管病、肝炎、糖尿病、哮喘、頭痛、類風濕性關節炎；婦科月經不調、痛經、附件炎症、陰道炎、乳腺增生、不孕症、習慣性流產、產後病、更年期綜合征;小兒咳喘、腹瀉、消化不良、過敏性紫癜;常見皮膚病等。

出診時間：每周日上午

預約電話

010-67633999/67619991

出診地點：北京體壇中醫院中醫3診室