原標題：盒飯LIVE直播平台上線 讓明星「無處可逃」

法制晚報訊以直播PGC為主要形式的全明星娛樂平台盒飯LIVE，近日上線了。

星影聚合與華誼兄弟攜手開發盒飯LIVE，將主要以明星直播和達人主播為主，致力於為受眾呈現內容豐富、製作精良的直播互動和綜藝欄目，以直播PGC為主要模式，生產高品質內容，打造直播粉絲經濟新生態。

與其他直播平台不同，盒飯LIVE主打明星直播和達人主播，首推「明星俱樂部」頻道。所有明星卸下「包袱」，展現最真實的自己；用戶可以目擊偶像動態，實時觀看獨家視頻，行程、檔期、通告、片場直播等，全方位了解鏡頭背後的明星生活和八卦趣聞，讓明星「無處可逃」！