原標題：iFree卡家族喜新不厭舊滿足用戶多樣化需求

法制晚報訊無論你是「戀舊」的語音用戶，還是「喜新」的流量用戶，現在福利來了！中國電信北京公司iFree卡家族，實現了全新升級，讓用戶能以最合適的價格享受「私人訂製」的服務。

早在2014年底，中國電信北京公司就已經推出iFree卡，讓人樂道：該卡打破以往的套餐模式，徹底取消月租費，不自帶任何套餐內容。iFree卡是一款集結了互聯網和創新思維，從解決用戶實際問題出發，在更具開放平台下真切地傾聽用戶心聲的產品。

如今，中國電信北京公司iFree卡家族全新升級亮相，iFree卡、iFree+卡和iFree+包年卡，各具用戶關注點和市場應用點，多層次地滿足了用戶的多元需求。

中國電信北京公司推出的iFree卡，可以說是全國首張血統純正的「0元卡」：具備0月租、京津冀三地本網通話免費、流量一年不清零三大特點。對用戶來說，選擇iFree卡，只需簡單四個理由。首先，它是一張免費卡，0元無價，流量無盡，通話無限；其次，它是一張貼心卡，流量一年不清零，京津冀三地本網通話免費，實惠貼心，一心一意只為用戶服務；其次，它是一張「明白卡」，0月租，無套餐、無合約、無門檻，簡單生活明白消費，讓用戶毫無負擔；最後，iFree卡是一張暢通卡，可以帶領用戶正式進入4G時代，暢快體驗不再堵心。

iFree+卡，除了和iFree一樣，繼續保持iFree卡家族「天生麗質」的特色---京津冀地區通話免費，流量12個月不清零等服務，而且，iFree+卡之所以稱為「+」，是因其在iFree卡基礎上，針對小流量用戶，設置了私人訂製服務，還支持4G LTE高速上網---月費只需10元，即可享受包含500MB本地流量，堪稱小流量通話神卡。

對於既愛上網，又愛煲電話粥的「喜新也戀舊」的用戶，也不必遺憾，中國電信北京公司還推出了iFree+包年卡，促銷價222/年，限時團購價189/年，另再贈500M流量，多項優惠享不停。據了解，iFree+包年卡每月套餐里包含1500M本地流量和110分鐘主叫，有效期均為12個月。平均下來，用戶每月消費不到16元，即可享受相對充足的流量和通話時長，且可一年累計可順延。

無論愛上網，還是喜歡煲電話粥，或者兩者皆愛，iFree卡家族的產品均可以滿足你的需求。現在，加入iFree卡家族，即可獲贈500M流量。感興趣的小夥伴，可在中國電信北京公司網廳www.189.cn、中國電信北京公司WAP商城m.bj.189.cn、天貓商城中國電信北京公司旗艦店bj189.tmall.com上購買 iFree卡系列產品。