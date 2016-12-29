原標題：堅決肅清蘇榮等案政治餘毒

法制晚報訊（記者 李洪鵬）今天上午，據中紀委網站消息，江西、全國人大常委會機關、中央直屬機關工委公佈了巡視整改情況。

法晚記者注意到，其中，江西省的整改意見一共提及蘇榮23次，針對「涉蘇榮案省管幹部問題線索處理不及時、不透明」問題，涉蘇榮案件43名省管幹部已基本處理到位，移送司法機關9人，其中7人已經給予開除黨籍、開除公職處分，另外2人已停止其黨員權利。下一步，將牢固樹立政治意識，紮實做好蘇榮案後續處理工作，。

江西巡視整改通報 23次提及蘇榮

對於中共江西省委關於巡視整改情況的通報，法晚記者梳理髮現，共23次提及中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會原副主席、江西原省委書記蘇榮。

如12月5日，在專題民主生活會上，鹿心社同志代表常委班子深入查擺「改革創新意識不強、蘇榮案後續處理不力、選人用人問題突出、黨的建設薄弱、『兩個責任』落實不到位、作風建設不力」等六個方面的問題根源，進一步明確常委班子帶頭抓好整改的措施。

針對「省委落實習近平總書記關於『堅定不移肅清蘇榮等人腐敗案件的毒害』重要指示不及時」問題，2016年12月1日，省委向全省各級黨委（黨組）印發《關於蘇榮案及涉蘇榮案相關人員違紀案處理情況及其教訓警示的通報》，深挖蘇榮案及相關涉案人員違紀腐敗根源和政治毒害。確定在省市縣鄉四級黨組織開展警示教育。

2016年12月5日，省委常委班子已專題召開民主生活會，帶頭反思蘇榮案教訓。下一步，將結合蘇榮案及涉蘇榮案相關人員違紀教訓，組織市縣鄉三級領導班子參照省委常委民主生活會方式，召開專題民主生活會；把蘇榮等人腐敗案件納入全省各級黨校的黨性黨風黨紀教育內容；製作警示教育片，組織全省黨員領導幹部接受警示教育。

涉蘇榮案件43名省管幹部已基本處理到位

針對「涉蘇榮案省管幹部問題線索處理不及時、不透明」問題，涉蘇榮案件43名省管幹部已基本處理到位，移送司法機關9人，其中7人已經給予開除黨籍、開除公職處分，另外2人已停止其黨員權利，待司法機關有明確意見后及時處理到位；紀律處分16人，除5人按中央紀委要求辦理外，其餘全部處理到位；因違紀情節輕微或經審查不構成違紀予以了結的18人（包括已調離江西轉由現單位黨組織處理1人），分別給予誡勉談話、個人檢查等批評教育處理。用制度規範「先移后處」行為，向全省紀檢監察系統印發《關於加強「紀法銜接」工作的通知》，要求對移送司法機關的案件未及時作出紀律處分的行為限時整改。下一步，將牢固樹立政治意識，紮實做好蘇榮案後續處理工作，堅決肅清蘇榮等案政治餘毒。

針對「蘇榮大搞『一大四小』綠化工程，沒有從片面政績觀的高度加以認識」問題，一是將蘇榮「造綠工程」反面教材列入省委常委會及各級黨組織民主生活會主題，納入全省「兩學一做」學習教育。二是引導全省廣大黨員幹部樹立正確政績觀，已將正確政績觀教育納入各級黨校主體班和幹部網路學院教學內容。下一步，將積極推進蘇榮「造綠工程」警示教育片製作；把蘇榮案納入黨性黨風黨紀教育館，充分發揮警示教育作用；著眼深化全省風清氣正的政治生態建設，修訂完善《關於省管領導班子和領導幹部分類考核的意見》（試行）和市縣考核評價體系，引入群眾評價機制。文/記者 李洪鵬