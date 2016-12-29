原標題：太陽宮查燃氣隱患

法制晚報訊鑒於近日本市的因燃氣泄露發生火災事故和新年節日來臨，朝陽區太陽宮執法隊特開展了轄區燃氣安全隱患專項排查工作。內容主要包括：

1.全面加強對轄區內違法建設的執法檢查力度，針對佔壓燃氣管線的4處違法建設，及時協調燃氣部門及相對人進行了燃氣管線改線和違法建設拆除；2.對街面使用燃氣及液化石油氣無照販賣食品等違法行為，加大執法檢查力度，依法進行處罰；3.針對流動人口聚集區、地下空間、出租大院和施工工地等重點區域，全面深入開展大檢查。