布局2017 權益類基金配置價值再度顯現北京新浪網 (2016-12-29 13:30)
原標題：布局2017 權益類基金配置價值再度顯現
法制晚報訊近日，券商2017年投資策略報告相繼出爐，東北證券、國泰君安等十大券商機構紛紛表示對明年A股行情持樂觀態度，認為機遇大於風險。
在此方面，光大保德信基金深耕行業多年，旗下權益類產品均取得了不俗的業績表現。Wind數據顯示，截至2016年12月16日，今年以來，光大風格輪動以超高的凈值增長率，排名506隻同類可比產品的前15位，光大精選以超高的凈值增長率排名前1/12。
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