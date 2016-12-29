？？？？中青在線杭州12月29日電（中國青年報·中青在線記者 李劍平）針對一些醫院存在對患者過多、過亂甚至過度檢查檢驗的行為，浙江省物價局、省衛生計生委、人社廳和財政廳聯合出台嚴格控制醫院不合理檢查檢驗費用的政策文件。

？？？？據從2016年12月29日起施行的浙江省推進醫療服務價格改革實施意見，公立醫院醫療服務價格必須確保醫保基金可承受、群眾負擔總體不增加，嚴格控制不合理檢查檢驗費用就是其中一條重要的措施。

？？？？浙江省四部門決定，對公立醫療機構提供的基本醫療服務實行政府指導價。對基本醫保基金支付的實行市場調節價的醫療服務，由醫保部門綜合考慮醫療服務成本以及社會各方面承受能力等因素，與醫療機構談判合理確定醫保支付標準。

？？？？對於一些公立醫院中存在的特需醫療項目、VIP病房服務等現象，浙江這次也進行了嚴格的規範和約束。公立醫療機構提供的特需醫療服務及其他市場競爭比較充分、個性化需求比較強的醫療服務，實行市場調節價，同時嚴格控制特需醫療服務規模，提供特需醫療服務的比例不超過全部醫療服務的10%。

？？？？浙江此次改革的重點是引入分級定價機制，運用價格槓桿促進分級診療制度建設。該省根據醫療機構等級、醫師級別和市場需求等因素，對醫療服務制定不同價格，拉開價格差距，引導患者合理就近就醫。同時，該省在合理確定醫藥費用總量的基礎上，通過集中採購、醫保控費、規範診療行為降低藥品、器械、耗材等費用。

？？？？在浙江住院接受治療的患者享有費用一日清單知情簽字權，並實行自費項目自願簽字及大數額醫用耗材貼碼備查等制度。與之配套建立健全的是，公立醫療機構醫療總費用、次均（床日）費用、檢查檢驗收入佔比、葯佔比、門診和住院人次等指標定期通報制度。通過依法嚴肅查處各種亂收費行為，合理確定本地區醫藥費用總量，明確控費指標，確保區域內醫療費用不合理的增長現象得到有效控制。