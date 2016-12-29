原標題：配合16號線開通 15條公交線周六調整

法制晚報訊（記者周超）記者從北京公交集團獲悉，地鐵16號線北段（北安河-西苑）將於本周六（12月31日）開通運營。為強化地面公交線網與軌道交通新線的有效接駁，當日首車起，公交將優化調整15條公交線路。另外還有兩條下線增設接駁站位。（法制晚報微信公號ID：fzwb_52165216）

新開線路

1。新開專16路。首末站：海淀駕校-地鐵北安河站。方便北安河路沿線、海淀駕校周邊地區換乘地鐵16號線的需求，接駁地鐵16號線北安河站。

2。新開522路。首末站：東埠頭村-百旺新城。方便東埠頭、白家疃周邊新建居民小區的出行，解決東埠頭路、白家疃路有路無車問題，接駁地鐵16號線西北旺站。

3。新開446路。首末站：五彩城公交場站-地鐵永豐站。配合642路調整，滿足原642路東段乘客的出行需求，接駁地鐵16號線永豐站。

4。新開908路。首末站：蘇家坨公交場站-土井村西口。方便蘇家坨、前沙澗地區，溫陽路、黑龍潭路沿線及西北旺地區乘客換乘地鐵16號線，接駁地鐵16號線溫陽路站、西北旺站。

5。新開902路。首末站：蘇家坨公交場站-地鐵西二旗站。方便蘇家坨、前沙澗地區與永豐、西二旗地區的交通聯繫，橫向連接地鐵16號線、13號線。

調整線路

1。調整544路。首末站：地鐵西二旗站-北安河公交場站。解決北清路西段3.5公里道路有路無車問題，橫向連接地鐵16號線、13號線。

2。調整642路。首末站：環保科技園-陽坊北站。強化陽坊地區與地鐵16號線的聯繫。接駁地鐵16號線溫陽路站。替代線路：544路、446路。

3。調整專38路。首末站：東埠頭村-前沙澗村。解決翠湖北路西段有路無車問題，方便蘇家坨、前沙澗、東埠頭等地區乘客接駁地鐵16號線稻香湖路站，削減北清路低效重複路段。替代線路：543路、544路。

4。調整512路。首末站：梅所屯-永豐公交場站。削減黑山扈路、圓明園西路重複線路，接駁地鐵16號線永豐站。替代線路：303路、575路。

5。調整633路。首末站：楊坨-百旺新城。方便軍溫路沿線及頤和山莊乘客接駁地鐵16號線西北旺站。

6。調整437路。首末站：地鐵安河橋北站-公主墳北。與482路整合，滿足天秀路沿線乘客前往中心城區的出行需求，解決952路撤出后二龍閘路有路無車問題。

7。調整909路。首末站：土井村西口-地鐵上地站。優化過長線路，削減京藏高速輔路、北二環路、酒仙橋路重複線路。加強西北旺地區與地鐵16號線西北旺站、地鐵13號線上地站的銜接，方便軟體園西區乘客的出行。替代線路：518路、625路、特12路、418路。

8。調整968路。首末站：海子角-北京西站南廣場。削減黑山扈路、圓明園西路、萬泉河路、西三環路重複線路。替代線路：631快、特6路、特10路、908路。

9。調整952路。首末站：水墨林溪小區-四季青橋南。優化過長線路，提高運營效率。削減黑山扈路、圓明園西路、西四環路重複線路。替代線路：740路、437路、522路。

撤銷線路

撤銷482路。與437路整合，削減圓明園西路、萬泉河路、西三環輔路重複線路。替代線路：437路、特10路。

增設接駁站位線路

1.303路：雙向增設「上庄路口北」站，接駁地鐵16號線屯佃站。

2.575路：雙向增設「上庄路口北」、「地鐵永豐站」、「趙莊村」，分別接駁地鐵16號線屯佃、永豐、永丰南站