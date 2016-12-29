中新網12月29日電 據韓媒報導，日本防衛大臣稻田朋美29日參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，韓國政府下午召見日本駐韓國大使館公使表示抗議。

據報導，韓國外交部發言人趙俊赫當天發表評論稱，日本政治人士今日參拜美化殖民侵略和供奉戰犯的靖國神社不能不令人憤慨。

評論還稱，只有日本領導人正視歷史，以實際行動反省歷史，才能贏得周邊國家和國際社會的信任。

29日，日本防衛大臣稻田朋美參拜了靖國神社，這是日本在任防衛大臣首次參拜靖國神社。

對此，韓國國防部有關人士表示，防長參拜神社比其他閣員參拜更嚴重。