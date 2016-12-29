▲雪莉的吃麵照網友評價兩極。（圖／翻攝自雪莉IG）

韓國女團f(x)前成員雪莉，自從退出團體後整個人大轉變，拋開原來的可愛形象，改走嫵媚小女人路線，但是行徑越來越偏離常理，讓不少粉絲為她感到擔心。

雪莉和比自己大14歲的男友崔子交往將近4年時間，兩人時常透過IG放閃，三不五時就會上傳約會照，令不少網友相當羨慕。

日前崔子又在個人IG放上女友的照片，照片中的雪莉張開大嘴吃麵，絲毫不做作的模樣，讓網友大讚「超直爽女神」，對她不會刻意裝模作樣的性格大表欣賞。

不過也有不少網友，在看到這張照片後表示「怎麼有點像七夜怪談裡貞子爬出來的姿勢…」、「看久了莫名有點毛」。

▲崔子把女友雪莉吃飯時的模樣拍下上傳。（圖／翻攝自崔子Instagram）