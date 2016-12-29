博天堂單場彩分析軟體已經9年了。在此期間經過技術專家的共同努力，經過數次改版，目前已經無需下載安裝，登錄網站即可，並且推出了手機版，隨時隨地查看最新分析，非常方便；數據更加全面，分析更加準確。用戶反映良好。

博天堂勝單場彩分析軟體在提供北京單場和競彩全部比賽場次常規的數據(比如歐賠、亞盤、積分、交戰記錄等)之外，重點是以歐洲多家主流公司的賠率作為分析對象，通過比較分析他們之間的差異性和統一性來發現冷門、確定穩膽。具體有歐賠離散、賠付風險、返還差異、盈虧指數共七個方面的指數，從不同的側面來量化分析歐洲賠率，給出推薦。

軟體近期表現火爆，準確率高。下面我結合今天競彩兩場比賽，簡要介紹其中兩項指數的用法和含義。

歐賠離散：指主流公司賠率的差異性。數值越低，表示歐洲公司對某項賽果的態度分歧越小。

例一：橫濱VS鹿島。博天堂單場彩分析軟體提供的歐賠離散指數初盤為2.37，0.16，2.76；即時離散指數為1.96，0.15，2.40；勝負的離散指數雖然下降，但是依然比平的歐賠離散指數要高出不少；所以軟體目前建議博平。

賠付風險：是指主流公司賠率的可能賠付係數。數值越低，表示歐洲公司認為某項賽果的出現可能越大，就把賠付風險調低，以減小風險。

例二：大宮VS川崎。單場彩分析軟體提供的賠付風險初盤是10.67，5.52，7.91；即時賠付風險8.68，4.54，6.30，勝平負三項指數同時下降，但是勝的賠付風險還是居最高位；所以軟體目前建議選擇10。

通過以上的賽例，相信大家對博天堂單場彩分析軟體已經有所了解。也許會有人說「我自己不會分析，怎麼辦？」。沒有關係，該款軟體完全是數據及時更新、自動進行分析。您只需要點「分析」，軟體就自動進行分析，每場比賽都會明確建議您選擇什麼。

目前每天獨有幾十甚至百場比賽，如果沒有軟體，完全靠自己，別說對每一場比賽進行認真分析了，單是搜集齊這麼多比賽的資料就不是一般人能夠輕易完成的了。只能導致我們許多彩民疲憊不堪，無法做到條分縷析，只能倉促出手。浪費了許多資金，留下無盡的遺憾。而一旦擁有了博天堂勝負彩智能分析軟體，這一切均輕鬆搞定。重要資料、主流賠率、盤口均是自動更新，軟體自動對每一場比賽進行即時分析，並且給出明確的建議選擇供您參考。歡迎感興趣的朋友使用博天堂單場彩分析軟體，抓冷門選穩膽輕鬆搞定，早日中取大獎！（需要特別提醒的是：分析軟體是對比賽的分析預測，不是過濾縮水軟體。）

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