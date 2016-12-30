【足球魔方APP】英冠推薦

周斯008 2016-12-30 03:45:00 阿斯頓維拉 VS 利茲聯

足球魔方APP：本場比賽阿斯頓維拉取勝的概率為47%，雙方戰平的概率為28%，利茲聯取勝的概率為25%。

競彩1.883.653.10 競彩亞盤2.08半球1.73 歐賠2.153.30 3.90

1.降班馬阿斯頓維拉聯賽積34分排名第10，距升級附加賽區6分。

2.阿斯頓維拉聯賽場均丟1球，場均丟球數為英冠第4少。

實力戰意1.老牌球隊利茲聯本賽季英冠23輪戰罷積41分排名第5，表現不俗。2.利茲聯近6次對陣阿斯頓維拉取得3勝2平1負，不敗率83.3%。1.阿斯頓維拉上輪聯賽坐鎮主場2:1絕殺升班馬伯頓，取得兩連勝。2.阿斯頓維拉近5個聯賽主場豪取五連勝，場均凈勝對手1.2球；期間隊內頭號得分手柯德吉攻入4球。狀態傷停1.利茲聯上輪聯賽客場4:1擊敗中游球隊普雷斯頓，聯賽收穫三連勝。2.利茲聯近6輪聯賽拿到5勝1負的成績，期間僅丟4球，且3場比賽零封對手，球隊近期防守穩固。 主流公司Bet365對本場比賽開出1.91 3.40 4.00的初賠組合，英冠歷史相同初賠組合下客隊13勝10平17負，其中利茲聯此初賠組合下客場1勝4負，敗率高達80%。足彩數據競彩亞盤多以主讓半球中高水開初盤，受注後上盤水位持續走高，不少主流公司即時盤多為主讓平手/半球中低水，亞盤水位變化對主場作戰的阿斯頓維拉持懷疑態度。英冠周中再戰一輪，阿斯頓維拉主場迎戰利茲聯。阿斯頓維拉在遭遇開季低迷，後期奮起直追，尤其是新帥老布魯斯上任后球隊主場聯賽一波5連勝，如今已經看到升級附加賽資格希望，本賽季阿斯頓維拉意圖明顯，早早砍掉杯賽拖累，一心專攻聯賽，球隊還是想在最短的時間內重回英超；利茲聯在英冠始終處於中上游球隊行列，本賽季亦是如此，球隊如今穩坐聯賽第5，雖然球隊多年升級未果，但在英冠也屬勁旅，實力不俗。本場交鋒，阿斯頓維拉攜主場聯賽5連勝的氣勢，3分自然是本場戰鬥決心。利茲聯本賽季搶分策略比較激進，比賽都以分出勝負居多，寧可3戰1勝，不要3連平的策略也不乏是一種高效的搶分策略，所以球隊面對勁旅也會拚死一搏，絕不手軟，近期利茲聯聯賽取得3連勝，打入7球僅失1球，戰績不俗，不過受到利茲聯本賽季「搶分之後必有一歇」的影響，本場主隊阿斯頓維拉還是開出主讓半球初盤，這對於兩隊之間實力差距還是比較深的盤口，阿斯頓維拉獲得的支持還是比較多的，不妨本場順應初盤力度，推薦主勝，競彩不讓球3。（來源：足球魔方cubegoal）