日期:12月29日，掘金主場險勝森林狼；開拓者也在主場過關，擊退國王。以下是這兩場比賽的綜述：

森林狼103-掘金105

掘金（14-18）二連勝。達尼羅-加里納利投中制勝一球，得了18分5個籃板，威爾森-錢德勒和加里-哈里斯各得17分，尼科拉-約基奇16分、11次助攻和8個籃板，伊曼紐爾-穆迪埃11分。

森林狼（10-22）功虧一簣，安德魯-維金斯得了25分5個籃板，古爾圭-迪昂20分8個籃板，里奇-盧比奧18分、8個籃板和7次助攻，扎克-拉文17分5次助攻，卡爾-安東尼-唐斯打出三雙，貢獻15分、11個籃板和10次助攻。

前三節森林狼以73-81落後，第四節他們一度落後兩位數，但此後不斷反撲。

比賽還有1分46秒時，唐斯投中三分，森林狼只以100-103落後。唐斯此後送出蓋帽，維金斯造成犯規，可惜他兩罰不中。好在唐斯搶下進攻籃板，將球補進后，森林狼只落後1分。

維金斯關鍵時刻手軟，又罰失一球后，在比賽還有58.3秒時，雙方戰成103-103。掘金此後投籃不中，但哈里斯搶下關鍵進攻籃板，在比賽還有27秒時，加里納利投籃命中，掘金以105-103領先。

森林狼仍有機會，不過維金斯投籃遭到蓋帽。拉文搶斷後，森林狼仍再現生機，可惜他三分不中，功虧一簣。

國王89-開拓者102

開拓者（14-20）結束六連敗。達米安-利拉德缺陣，CJ-邁克科倫姆拿下了20分7次助攻，阿倫-克拉比13分，梅森-普拉姆利12分14個籃板，莫里斯-哈克萊斯12分。 替補出場的梅耶斯-萊昂納德16分，埃文-特納11分。

國王（14-18）四連勝結束。「考神」德馬庫斯-考辛斯拿下了28分、8個籃板和6次助攻，馬特-巴恩斯13分5個籃板，替補出場的恩斯特-坦普爾14分。

開拓者此前遭到6連敗，而大將利拉德還未能復出，令他們雪上加霜。面對勢頭正佳的國王，開拓者不斷外線開火，始終佔據上風。

首節開拓者三分球5投4中，他們以30-21取得領先。

克拉比在第二節最後1分鐘兩度投中三分，他們本節投中了5記三分球，上半場以60-44拉開差距。

取得領先的開拓者減少了三分出手次數，第三節3投1中，第四節4投3中。國王在第四節幾度將差距縮小到個位數，但開拓者適時命中三分，牢牢控制局面。

（吳哥）