作為本屆迪拜環球足球獎最為重要的獎項之一——最佳教練獎的獲得者，葡萄牙主帥桑托斯一進媒體採訪區就被圍的水泄不通，新浪體育的前方記者則對國內感興趣話題，比如中超最近在轉會市場上頻頻出現的大動作，詢問了桑托斯的看法。

新浪體育：「桑托斯先生，有消息稱佩佩有意加盟中超聯賽，離開皇家馬德里，你怎麼看待中超不斷引進大牌球星？如果佩佩真的加盟中超的話，你又覺得這會怎樣影響他的國家隊職業生涯呢？」

桑托斯：「嗯……我覺得，中超在不斷發展，越來越好了，這對這個國家無比重要，我相信再要5年，中超就能躋身世界頂級聯賽行列，因為有很多偉大的球員和好教練都在不斷的湧入。」

「但對我來說，我認為，最重要的事情，不光是買，是創造力，是一個國家的年輕人，那對我是最重要的，對一個國家的成長。因為如果你只會買，買買買（buy buy buy），很好的球員，很好的教練，然後扎堆到一個隊伍裡頭，這或許對那些球員，對足球氛圍有好處，但是對於成長，對這個國家的足球水平卻並非如此，你需要創造力，球員，各種專業建議。那（光買）製造不出足球。」

（新浪體育 梓泉 發自迪拜）