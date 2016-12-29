本次迪拜環球獎頒獎典禮中，C羅獲得了最佳球員的稱號，而葡萄牙主帥桑托斯榮膺最佳主帥。這二人自然成為了媒體關注的焦點。在研討會結束后，葡萄牙主帥桑托斯接受了媒體的群訪，其中提到了人們熱議的他和C羅的關係問題。

桑托斯首先回望了一下本次歐洲杯的驚險奪冠歷程：「在法國，在決賽，人們都以為我們贏不了，但對我，對我的球員很重要，因為我們的隊伍總是不放棄任何的勝利希望，他們在精神上非常的堅韌。最終我們取得了好的結果，想起2004年的（葡萄牙歐洲杯決賽不敵希臘）經歷，我覺得這說明了精神力的意義。」

有記者提問：「你願意談論一下C羅嗎？你知道很多人批評他，提到他在歐洲杯決賽之中的態度，他從板凳席走到場上發號施令，有人說他在取代你的工作，這確實會困擾你嗎？還是說你傾向於理解他。」

桑托斯：「如果你當時有看表的話，你應該會注意到，當時離比賽結束只有5秒了。那時候大家腦子裡都瘋了。C羅不停地催我說：教練，我們要贏，贏。終結比賽吧教練，我說，不不不，不要那麼急，這很好，因為這說明了我們的集體的強大，我完全不介意。他很有激情，對我們非常重要，你可以看出，C羅是世界上最佳的球員，過去十年贏了……我不知道，贏了多少冠軍了。而葡萄牙，如果沒有他的進球，我們也無法挺到後面。」

記者追了一句：「很多人不理解C羅，認為他很傲慢，但你和他比較接近，你或許更了解他，知道他不是那個樣子。」

桑托斯：「我記得是在2003年，那時候我是里斯本競技的主帥，我執教過他，那時候起我就很了解他，你很難去完全懂他，因為他從一個毛頭小子開始成長，很小，很不起眼。你理解不了，他那種一路走來，通過10年的成長，逐步成為全世界最優秀的球員。你必須理解這一點。」

「我舉個例子，如果葡萄牙出去打比賽，沒有C羅，那麼酒店裡一個人都不會有，如果C羅隨隊，那麼酒店裡能擠進來一千人喊叫『C羅！C羅！C羅！』這很難想像，人們也很難理解這一點，但我理解人們。」

記者：「葡萄牙拿下聯合會杯的概率是？」

桑托斯：「葡萄牙從來沒進去過，或許吧，我們會努力。」

記者：「那世界杯預選賽呢？」

桑托斯：「一場場踢唄，在歐洲杯之後的第一場比賽總是比較困難的，但是我們的開局還算平平穩穩，這並不簡單，但是我已經習慣了背負著責任前行，如今那就是我們的目標。」

（新浪體育 梓泉 發自迪拜）