趙震雄車勝元等藝人 有望合拍韓版《毒戰》NOWnews今日新聞 (2016-12-29 13:00)
由導演杜琪峯執導、古天樂和孫紅雷等藝人主演的電影《毒戰》，確定被南韓電影製作公司翻拍，而有消息指出，韓版《毒戰》的演員陣容將有趙震雄、車勝元、柳俊烈、金柱赫等實力派藝人，引發網上熱議。
電影《毒戰》在近日確定被翻拍成韓版，而有電影界相關人士透露，趙震雄、車勝元、柳俊烈、金柱赫等實力派演員都確定接演，超強陣容讓電影未開拍就吸引各界關注。
不過對此，翻拍《毒戰》的電影製作公司表示，雖然確實有和四位演員接洽，但還沒有確定四位演員是否會接演，一切都還在討論中。
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