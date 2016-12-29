由導演杜琪峯執導、古天樂和孫紅雷等藝人主演的電影《毒戰》，確定被南韓電影製作公司翻拍，而有消息指出，韓版《毒戰》的演員陣容將有趙震雄、車勝元、柳俊烈、金柱赫等實力派藝人，引發網上熱議。

電影《毒戰》在近日確定被翻拍成韓版，而有電影界相關人士透露，趙震雄、車勝元、柳俊烈、金柱赫等實力派演員都確定接演，超強陣容讓電影未開拍就吸引各界關注。

不過對此，翻拍《毒戰》的電影製作公司表示，雖然確實有和四位演員接洽，但還沒有確定四位演員是否會接演，一切都還在討論中。