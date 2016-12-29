最年輕三雙中鋒!空砍狼創歷史 他讓KG紀錄作古北京新浪網 (2016-12-29 12:59)
隊史最年輕的三雙獲得者
日期:12月29日，明尼蘇達森林狼在客場以103-105惜敗給丹佛掘金，森林狼首發中鋒卡爾-安東尼-唐斯出場35分鐘，17投7中，得到15分，外加11個籃板和10次助攻，這是他職業生涯的首個三雙。
自從以狀元秀身份進入NBA以來，唐斯就展現出了出眾的天賦和實力。上賽季，他以無可爭議的表現成為最佳新秀。
作為一名中鋒，唐斯的厲害之處在於非常全面，他在進攻端幾乎沒有弱點，三分球命中率也達到了33.6%。本賽季，唐斯場均得到22.2分、11.3個籃板和2.5次助攻。
毫無疑問，唐斯在比賽中得到兩雙是輕而易舉的事情，但是三雙？這的確出乎了許多人的意料。
今天森林狼與掘金這場比賽，唐斯送出了全隊最高的10次助攻，首發控衛盧比奧送出7次助攻，拉文送出5次助攻。這足以證明了唐斯在進攻組織方面的潛質。
值得一提的是，這不僅是唐斯職業生涯的首個三雙，他也成為了森林狼歷史上最年輕的三雙獲得者。
昔日狼王凱文-加內特第一次得到三雙是21歲229天，那是1998年1月4日，巧合的是，那場比賽森林狼的對手也是掘金，加內特得到18分、13個籃板和10次助攻。
時隔近19年之後，21歲零44天的唐斯也在掘金隊身上得到了生涯第一個三雙。
此外，唐斯也成為了NBA歷史上獲得三雙最年輕的中鋒以及身高在7尺或7尺以上的球員。
（羅森）
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