壕氣衝天!內馬爾5930萬買豪宅 在北京能買幾套？北京新浪網 (2016-12-29 11:41)
據西班牙《每日體育報》援引巴西《環球報》的消息，巴薩球星內馬爾花費2800萬雷亞爾（約5930萬人民幣）在里約熱內盧附近買下了一幢豪華別墅。話說，這筆資金在北京能買到幾套房呢？
內馬爾的豪宅位於巴西曼哥拉迪巴港的波特貝略區，總面積達到1萬平方米。豪華別墅配備了6個卧室、1個直升機停機坪、1個游泳池、1個網球場，還有1個健身房。
內馬爾的別墅緊鄰另一位球星埃莫森的豪宅，埃莫森目前是弗拉門戈俱樂部的球員，他還曾到卡達和阿聯酋踢球。
而據《環球報》披露，內馬爾的一位新鄰居是在電影行業工作的，很可能是一位電影明星。
里約熱內盧的南部海灣，包括曼哥拉迪巴港以及一些島嶼，是名副其實的富人區，很多球星、明星以及名人都喜歡居住在那裡。
今年的聖誕節，內馬爾第一次啟用了自己的豪宅，他與幾位朋友一起在別墅內舉行派對，歡度聖誕。（伊萬）
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