(中央社洛杉磯28日綜合外電報導)家屬表示,在「萬花嬉春」等歌舞片中,以歌喉和舞技贏得全球千千萬萬影迷的心的傳奇女星黛比雷諾今天過世,享壽84歲。當年她婚姻慘遭閨蜜伊麗莎白泰勒粉碎時,轟動好萊塢。



黛比雷諾(Debbie Reynolds)名列好萊塢最歷久不衰、最高人氣的女星之林。路透社引述其他媒體報導說,黛比雷諾今天疑似中風在洛杉磯緊急送醫,數小時後撒手人寰。而前1天,她的女兒嘉莉費雪(Carrie Fisher)才因心臟病辭世。



黛比雷諾以「萬花嬉春」(Singin' in the Rain)奠定巨星地位,演出過數十部電影,合作對象包括金凱利(Gene Kelly)、法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、湯尼寇蒂斯(Tony Curtis)、弗雷亞斯坦(Fred Astaire)和迪克范戴克(Dick Van Dyke)。她還以1964年歌舞片「翠谷奇鳳」(The Unsinkable Molly Brown)入圍奧斯卡金像獎最佳女主角。



黛比雷諾身後留下1子,演員兼製片陶德費雪(Todd Fisher)。她的女兒、「星際大戰」系列電影中的「莉亞公主」嘉莉費雪,數日前心臟病發後昨天過世。



「每日郵報」報導,黛比雷諾演藝生涯如日中天時,歌手丈夫艾迪費雪(Eddie Fisher)遭女星「玉婆」伊麗莎白泰勒(Elizabeth Taylor)橫刀奪愛,是1958年轟動好萊塢的大新聞。黛比雷諾1959年與艾迪費雪離婚,男方不久就把伊麗莎白泰勒娶進門。



伊麗莎白泰勒後來也和艾迪費雪分手,幾年後跟黛比雷諾言歸於好,兩人2001年還同台演出電視電影「這些老婆娘」(These Old Broads),而這齣劇的編劇正是嘉莉費雪。



黛比雷諾本名瑪麗•法蘭西絲•雷諾(Mary Frances Reynolds),1932年4月1日生,16歲參加貝班克(Burbank)選美活動時被星探相中,接著華納兄弟(Warner Brothers)將她更名為「黛比」。



然而,讓她大紅大紫的是1952年的「萬花嬉春」,除了和金凱利演對手戲,還替電影原聲帶錄音。



黛比雷諾的3段婚姻都以離婚收場,她2010年接受「英國約克邵郵報」(Yorkshire Post)訪問時說,「好男人是存在的,包括我父親和兒子,但我嫁的剛好都是蠢蛋,這就是我幾年前放棄婚姻的原因。我對男人的品味太差。」(譯者:中央社蔡佳敏)1051229