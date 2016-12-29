圖文-潘政琮低調完婚 一對新人北京新浪網 (2016-12-29 12:47)
日期:12月29日，中華台北名將潘政琮昨晚在台北低調舉行了婚禮，與陪伴自己十年的助理林盈君攜手共渡人生。潘政琮本人今日上午在微博上發佈了喜訊。
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