12月23日，日本圍棋人工智慧「DeepZenGo」開發團隊代表加藤英樹在東京接受了韓《東亞日報》的採訪。加藤英樹說：「明年3月進行的世界圍棋精英賽，DeepZenGo有信心擊敗中韓日三國的最強棋手。」加藤英樹還說：「DeepZenGo雖然在11月的電王戰1比2不敵趙治勛九段，但分先進行了對等的比賽。DeepZenGo完善當時發現的不足之處，實力迅速得到提升。」

目前，DeepZenGo在深度學習日本棋院提供的棋譜，正在不斷進化。加藤英樹說：「據說AlphaGo學習了3000萬棋譜局面，DeepZenGo的學習量也是與此相當，人類根本無法企及。今年3月剛著手開發的時候，DeepZenGo的實力只達到AlphaGo的3~4%水準，而目前是達到20~30%水準。但是三個月後，會達到贏李世石的AlphaGo以上的水準。」

把棋手實力數據化的國際圍棋「ELO排名」，中國柯潔、韓國朴廷桓、日本井山裕太等世界頂尖棋手的排名積分在3500~3600分間。加藤英樹強調說：「DeepZenGo的積分目前浮動在3200分上下。DeepZenGo的目標是明年3月積分突破3600分，超過中韓日三國最強棋手。」

加藤英樹是和被譽為「天才程序員」的尾島陽兒合作，在家中開發出了計算機圍棋軟體ZEN，席捲世界計算機圍棋大賽至今。加藤英樹說：「2009年以後ZEN多次獲得世界計算機大賽冠軍，但實力的增進遇上了瓶頸，這幾年我為此陷入苦惱。今年1月我讀到谷歌在《自然》雜誌發表的關於AlphaGo的論文後，深受震撼。」

AlphaGo採用「深度學習」（Deep Learning）的演算法，一舉突破了與職業棋手的實力差距。加藤英樹說：「谷歌動用資金和人力採用了巨量的圖像處理晶元，個體開發者根本無法效仿。」

這時，日本IT企業dwango公司總裁川上量生提議「動員全日本（（All Japan）力量和AlphaGo對抗」。加藤英樹說：「dwango公司提供開發人工智慧所需的設備和人力，日本東京大學研究團隊提供學術支持，日本棋院提供了深度學習所需的棋譜庫。」

圍棋人工智慧的出現，會不會導致圍棋的衰退？對此加藤英樹說：「圍棋人工智慧出現以前，圍棋人口已經在縮小。下一盤圍棋普通需要一小時以上，而初學者圍棋入門到真正感興趣，需要很長時日，這多少不符合現在這個時代。人類和人工智慧的對決，類似於異種格鬥。圍棋人工智慧雖然序盤很強，但整體上很難說已經超越了人類。而且職業棋手利用圍棋AI，還可以發現圍棋的嶄新領域。」

加藤英樹還說：「職業棋手未來理應超脫勝負，以自己獨特的棋風吸引棋迷。」

明年3月DeepZenGo在和中韓日三國最強棋手展開較量之前，在世界計算機圍棋大賽先和中國兩款採用「深度學習」技術的中國圍棋人工智慧對決。加藤英樹說：「我已經聽說了中國開發的圍棋人工智慧，在網上接連打敗世界頂尖職業棋手的消息。明年即使AlphaGo出山，也不敢保證必拿冠軍。圍棋人工智慧的實力正在飛速提高。」

加藤英樹是在富士通研究所專研人工智慧四十年的專家。加藤英樹在大學學會圍棋，實力是業初。

藍烈編譯