受到強烈冷氣團影響，大陸內蒙天寒地凍，氣溫下降到入冬以來最低溫，許多地方氣溫下探攝氏零下40度左右，氣象人員警告，未來三天，大部份地區的氣溫還會一將再降。



根據紀錄，內蒙東北部「呼倫貝爾地區」這幾天天氣嚴寒，許多城鎮都降到攝氏零下40度以下，未來三天，中部及東部還會再下降攝氏4到6度 。



當局提醒民眾，由於室內有暖氣，氣溫在20度左右，但室外則是零下30、40度，室內室外相差約50度，很容易引發心臟血管疾病，因此呼籲民眾外出時多加注意。(檔案照片取材自網路)



