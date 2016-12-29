I.O.I確定出席首爾歌謠大賞 解散前最後公開活動NOWnews今日新聞 (2016-12-29 12:00)
被稱為「國民女團」的I.O.I，在近日確定出席將於明年1月19日登場的《首爾歌謠大賞（SMA）》，而這也將是I.O.I在解散前的最後一個公開活動，吸引各界關注。
27日，根據韓媒報導，I.O.I確定出席1月19日的《首爾歌謠大賞》，對於I.O.I是否能繼《MAMA（Mnet Asian Music Awards）》後再抱回年度最佳新人獎，各界也相當關注。
值得一提的是，I.O.I在先前確定將會在2017年1月底解散，並在1月20日至22日舉辦演唱會，而19日的《首爾歌謠大賞》不但是I.O.I目前最後一個公開活動，也是除了演唱會外最後一個官方行程，離別的時間開始倒數，也讓歌迷十分不捨。
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