▲I.O.I已約定好五年後再相聚活動。（圖／翻攝自THE SHOW臉書）

被稱為「國民女團」的I.O.I，在近日確定出席將於明年1月19日登場的《首爾歌謠大賞（SMA）》，而這也將是I.O.I在解散前的最後一個公開活動，吸引各界關注。

27日，根據韓媒報導，I.O.I確定出席1月19日的《首爾歌謠大賞》，對於I.O.I是否能繼《MAMA（Mnet Asian Music Awards）》後再抱回年度最佳新人獎，各界也相當關注。

值得一提的是，I.O.I在先前確定將會在2017年1月底解散，並在1月20日至22日舉辦演唱會，而19日的《首爾歌謠大賞》不但是I.O.I目前最後一個公開活動，也是除了演唱會外最後一個官方行程，離別的時間開始倒數，也讓歌迷十分不捨。