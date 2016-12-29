陸專家：第2艘自製航艦 宜採電磁彈射中央社 (2016-12-29 12:10)
（中央社記者尹俊傑北京29日電）中國大陸第2艘自製航空母艦據傳已開工，艦載機將採彈射方式起飛。大陸軍事專家尹卓認為，這艘新航空母艦最好採用甲板使用效率優於滑躍起飛的電磁彈射技術。
目前在遼寧大連造船廠建造的大陸首艘自製航空母艦排水量約5萬噸，採滑躍起飛。一般認為只是大陸接手前蘇聯海軍瓦良格號的首艘航空母艦遼寧號的翻版。
港媒日前報導，大陸第2艘自製航空母艦已在上海江南造船廠建造，艦載機將採彈射方式起飛。
尹卓接受大陸中央電視台採訪時表示，無論蒸汽或電子彈射技術，對大陸來說都已沒有瓶頸。「作為研究人員，我們也希望能實現彎道超車，直接發展電磁彈射，實現與美國比肩。」
他認為，大陸若建造第2艘自製航空母艦，最好採用電磁彈射裝置，甲板使用效率會比採用滑躍起飛高得多；航空母艦甲板使用面積愈小，艦載機攻擊效率就愈低。
航空母艦彈射器分為蒸汽和電磁兩型，美國是首個在航空母艦上使用電磁彈射器的國家。外媒曾報導，大陸已在測試艦載機電磁彈射系統，一旦測試成功，共軍航空母艦作戰力量將顯著提升。
大陸軍事專家曹衛東也曾表示，電磁彈射是航空母艦艦載機彈射技術的未來發展方向，大陸未來的航空母艦將會採用電磁彈射裝置。1051229
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