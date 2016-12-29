（中央社記者王靖怡台北29日電）演員陳喬恩主演中國大陸戲劇「鬼吹燈之精絕古城」，開拍前苦練槍法；劇中與大陸男星靳東前進沙漠尋寶，被風沙「洗臉」，靳東笑稱臉部都不用再去角質。



「鬼吹燈之精絕古城」改編中國大陸作家天下霸唱同名小說，以盜墓尋寶為題材，陳喬恩、靳東、趙達攜手主演，開播首週就累積破億觀看，即日起在CHOCO TV全台首播，全劇免費收看。



靳東去年以人氣陸劇「琅琊榜」的琅琊閣少閣主「藺晨」一角，玩世不恭、超高醫術的形象深植人心。這次接演「鬼吹燈之精絕古城」，飾演熟知風水祕術的摸金校尉，因緣際會加入前往西域探險的考古團隊。



劇中冒險拚生機，吃土、吃雪、入沙漠、出冰川、鬥怪獸等，拍攝87天讓陳喬恩、靳東等演員都消瘦不少，靳東笑說，「風沙吹一吹，臉部都不用額外去角質了」。



陳喬恩戲裡有多場動作戲，開拍前反覆練習槍法，一旁的靳東身為「用槍老幹部」，開玩笑建議「買一把回家練練啊？」陳喬恩搭腔笑回「好啊，請道具組幫忙囉」。



劇情講述靳東飾演的「胡八一」、陳喬恩扮演的「Shirley楊」與趙達演的「王胖子」，歷經萬險來到塔克拉瑪干沙漠中精絕古城遺址，尋找失落在大地深處寶藏的故事。1051229