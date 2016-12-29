（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）由南韓演員玄彬、劉海鎮、金柱赫等主演的警匪動作片「共助」，將於明年1月18日在南韓各大戲院上映。



南韓「亞洲經濟」指出，電影「共助」講述的是北韓和南韓刑警為了追捕犯罪分子，首次非正式合作，並展開共同調查的故事。



玄彬在「共助」一片中飾演一名被派到南韓的北韓刑警，出身於特種精銳部隊，為人沈默寡言、身手敏捷、判斷精明，一路追查脫北犯罪組織。劉海鎮則飾演南韓刑警姜鎮泰，與玄彬飾演的北韓刑警一同辦案調查。1051229