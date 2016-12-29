玄彬主演電影共助 南北韓警官片中攜手中央社 (2016-12-29 12:05)
（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）由南韓演員玄彬、劉海鎮、金柱赫等主演的警匪動作片「共助」，將於明年1月18日在南韓各大戲院上映。
南韓「亞洲經濟」指出，電影「共助」講述的是北韓和南韓刑警為了追捕犯罪分子，首次非正式合作，並展開共同調查的故事。
玄彬在「共助」一片中飾演一名被派到南韓的北韓刑警，出身於特種精銳部隊，為人沈默寡言、身手敏捷、判斷精明，一路追查脫北犯罪組織。劉海鎮則飾演南韓刑警姜鎮泰，與玄彬飾演的北韓刑警一同辦案調查。1051229
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【AS】喬克與埃溫餐桌椅組(一桌四椅)
- CASIO PROTREK 羅盤爭霸戰6局電波登山型運動腕表-黑+藍邊-P
- 【Valentino范倫鐵諾】全黑不鏽鋼手錶腕錶 24小時飛返指針
- 【CITIZEN WICCA】傾訴愛戀氣質時尚腕錶-粉橘x錶帶雙色(BE1
- 【City Diamond引雅】『經典4爪』25分鑽石墜子(AP1000)
- MiFa M9無線藍牙MP3喇叭-櫻花粉
- MBT瑞士健體鞋(男)700469-03N正式鞋 標準級
- 【LICORNE】entree 月光協奏曲時尚淑女腕錶-紫x銀(LT058LWV
- Targus Urban Dual 15.6 吋雙層側背包(黑)
- 【BOTTEGA VENETA】時尚太陽眼鏡BV301FS(琥珀色)
金裕貞因休克緊急住院 後續日程有待調整【Wow!NEWS新聞網】
陳庭妮耶誕怎麼過？ 自爆玩「廢物遊戲」【NOWnews今日新聞】
金素妍辭演「爸爸好奇怪」 新女主正在物色中【Wow!NEWS新聞網】
影【NOWnews今日新聞】
2016最美紅毯韓女星？完美妝容無懈可擊【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》