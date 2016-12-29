步姐跨年舞台練舞狂操 升級F奶溼身誘人NOWnews今日新聞 (2016-12-29 11:30)
日本流行時尚天后「步姐」濱崎步（浜崎あゆみ），早期造型摩登前衛，是「澀谷系辣妹」族群的指標性人物，近期隨著流行趨勢轉變，步姐也跟風換上較為成熟婉約的造型風格。
10月正式與小10歲美國嫩夫Tyson結束第二段婚姻的步姐，近日透過個人Instagram上傳自己的練舞照，疑似UP UP的胸部吸引眾人目光。
據悉步姐為了準備跨年舞台，加緊腳步特訓練舞，Instagram裡有不少張步姐的練習照，眼尖網友發現，明明過去不是以大胸著稱的步姐，罩杯數三級跳，現目測至少F罩杯，再加上步姐練到全身汗，溼透的上衣讓她看起來格外性感誘人。
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