(中央社記者廖漢原華盛頓28日專電)1950與1960年代紅遍好萊塢的女星黛比雷諾,在女兒星際大戰女星嘉莉費雪過世後1天也告別人世。長達半世紀的好萊塢話題母女如今先後升天,讓人不勝唏噓。



性格爽朗的黛比雷諾(Debbie Reynolds)不堪女兒嘉莉費雪(Carrie Fisher)過世的打擊,中風辭世,結束84年的璀璨人生。



好萊塢星母女長達半世紀的話題,因兩人接連辭世而塵埃落定,讓人不勝唏噓。巨星們於2016年尾先後告別,讓影迷們想要盡快告別悲哀的2016年。



深具喜劇細胞的黛比雷諾能歌善舞,19歲就與金凱利(Gene Kelly)合作演出影史巨作「萬花嬉春」(Singin' in the Rain),是歌舞片當道的1950與1960年代好萊塢一線女星。



黛比雷諾經歷3段婚姻,1955年與歌手暨主持人艾迪費雪(Eddie Fisher)結婚,生下嘉莉費雪與陶德費雪(Todd Fisher)。這段婚姻因女星伊莉莎白泰勒(Elizabeth Taylor)介入於1959年告終,黛比雷諾之後2度再婚,仍與一對兒女關係密切。



黛比雷諾在2011年伊莉莎白泰勒過世後,曾向脫口秀名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)告白,她與伊莉莎白泰勒曾經在郵輪碰面共進晚餐,兩人有說有笑,度過美好的夜晚,為玉婆半世紀前橫刀奪愛的醜聞畫下句點。



黛比雷諾與女兒嘉莉費雪的母女情仇,被嘉莉費雪寫在半自傳小說「來自邊緣的明信片」(Postcards from the Edge)裡,小說在1990年搬上大銀幕,由梅莉史翠普(Meryl Streep)和莎莉麥克琳(Shirley MacLaine)飾演這對話題母女。



黛比雷諾不諱言,一對兒女是被好萊塢與電影養大的。嘉莉費雪在好萊塢沉浮,尋找自我認同,13歲就學會抽大麻,20歲使用禁藥,28歲昏倒在片場被送到醫療勒戒中心。



好萊塢開心果黛比雷諾邁入晚年,仍活躍於舞台與大小銀幕。她的人生並不順遂,第2任丈夫卡爾(HarryKarl)曾把她的錢賭光,黛比雷諾還曾在拉斯維加斯以個人名號經營飯店賭場,但以破產結束,不過她仍以笑容面對曲折人生。



黛比雷諾與嘉莉費雪在晚年關係變得較親近,這對冤家母女花了30年憎恨對方,最後還是在彼此身上找到快樂。如今就如陶德費雪所言,兩人在天上相聚了!1051229