北京首列磁浮列車試車 明年啟用中廣新聞網 (2016-12-29 11:40)
北京第一列磁浮列車開始試車，預計明年啟用。
這條磁浮列車線西起北京「門頭溝區」石門營站，東到「石景山區」蘋果園站，全長十公里又兩百三十六公尺。
每列火車有六節車廂，長度將近九十公尺，滿載人數超過一千人，可以大幅改善北京西部地區居民的出入條件。
(圖片取自網路)
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