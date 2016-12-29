陸媒盤點10大佳片 路邊野餐奪冠中央社 (2016-12-29 10:59)
（中央社記者張謙香港29日電）中國大陸澎湃新聞網今天刊登文章，盤點2016年大陸10大佳片，當中以「路邊野餐」排列第1。
這篇署名「孔鯉」的長篇文章指出，2016年大陸片的總體品質並不差，但相比於文藝片和紀錄片，商業片的平均品質偏低。
但文章表示，這是由於大陸電影的工業化水準所決定的，不能強求。
文章作者列舉出其心中的2016年大陸10大佳片，依次是畢贛執導的「路邊野餐」、程耳的「羅曼蒂克消亡史」、曾國祥的「七月與安生」、周申和劉露執導的「驢得水」、林超賢的「湄公河行動」。
其餘5部是羅耀輝執導的「幸運是我」、劉偉恆的「王家欣」、趙小溪的「我不是王毛」、楊超的「長江圖」、馮小剛的「我不是潘金蓮」。
以上導演中，羅耀輝和林超賢為香港導演。
文章對「路邊野餐」評價甚高，指它相比於其他文藝片，更具有大師氣質；電影玩起了時間結構，空間和時間的交錯與片中的那些詩一樣，迷人得很。
文章表示，這是畢贛的處女作，而畢贛今年才27歲，外界可以期待，在不久的將來，大陸將會再次出現一位大師級導演。
此外，文章指出，從2014年開始，大陸電影票房連連攀升，2015年總票房合計人民幣440億元，全年入場人次超過12億。
文章預估2016年的大陸票房將會達到600億元。1051229
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