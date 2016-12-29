黑石軍團領袖現身！《榮耀戰魂》釋出「亞巴頓收藏版」NOWnews今日新聞 (2016-12-29 10:54)
Ubisoft近期宣布《榮耀戰魂》 PS4 中文典藏版、PS4 中文限定版預購已正式開放，不過玩家還有另外一個選擇，那就是上Gamestop網站購買「榮耀戰魂Apollyon收藏版」。
這個「榮耀戰魂Apollyon收藏版」」只有限定在Gamestop才買的到，想要這尊Apollyon雕像的不妨可以參考Gamestop網站；「榮耀戰魂Apollyon收藏版」內容包含榮耀戰魂黃金版、由Triforce製作的Apollyon雕像、Apollyon版畫、起源筆記，建議售價為219.99美元。
《榮耀戰魂》 的故事大多圍繞在這個神祕的Apollyon身上，他同時也是黑石軍團的領導人物，好戰、挑撥三大陣營之間的關係，讓彼此征戰連連，是一名帶來戰爭的邪惡人物，在遊戲劇情中扮演著重要地位。
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