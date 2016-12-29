▲《榮耀戰魂》中文版預定將於2017年2月14日在 PS4、Xbox One 和 Windows PC 平台上同步推出。（圖／公關照片）

Ubisoft近期宣布《榮耀戰魂》 PS4 中文典藏版、PS4 中文限定版預購已正式開放，不過玩家還有另外一個選擇，那就是上Gamestop網站購買「榮耀戰魂Apollyon收藏版」。

這個「榮耀戰魂Apollyon收藏版」」只有限定在Gamestop才買的到，想要這尊Apollyon雕像的不妨可以參考Gamestop網站；「榮耀戰魂Apollyon收藏版」內容包含榮耀戰魂黃金版、由Triforce製作的Apollyon雕像、Apollyon版畫、起源筆記，建議售價為219.99美元。

《榮耀戰魂》 的故事大多圍繞在這個神祕的Apollyon身上，他同時也是黑石軍團的領導人物，好戰、挑撥三大陣營之間的關係，讓彼此征戰連連，是一名帶來戰爭的邪惡人物，在遊戲劇情中扮演著重要地位。

▲亞巴頓收藏版。（圖／Gamestop）