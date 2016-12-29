美國老牌藝人「黛比雷諾」去世，享年84歲。



黛比雷諾在女兒「嘉莉費雪」去世後，昨天也傳出不適送醫治療，當時美國名人網站表示，「黛比雷諾」可能中風。現在她兒子「陶德費雪」證實，黛比雷諾（美西時間）週三過世，家人倍感心碎。陶德說，她姊姊嘉莉費雪週二去時，對母親的打擊很大。



黛比雷諾在1950年代風靡好萊塢影壇，最有名作品是1952年與「金凱利」合演的歌舞片「萬花嬉春」。



黛比雷諾在1955年與美國歌手「艾迪費雪」結婚，育有一子一女，女兒「嘉莉費雪」日前搭機從倫敦返回洛杉磯途中，心臟病發送醫不治，享年60 歲；「嘉莉費雪」十幾歲就跨入影壇，演出過星際大戰中的莉亞公主。



黛比雷諾日前才在臉書上貼文，感謝各界對她女兒去世的哀悼，沒想到自己也隨之離世。。(照片取材自網路)



