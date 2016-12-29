▲101每年都是跨年煙火的焦點，各家電信業者都做好萬全準備迎戰跨年。（圖／資料照片）

每年101跨年煙火總是讓人期待，尤其這次融入燈光秀，璀璨夜空當下呼喊「新年快樂」，歡愉氣氛滿溢。近年來手機直播大盛其道，尤其是煙火綻放的瞬間，手機直播就成為分享祝褔到世界角落的最佳利器。但如何充分透過直播即時展現美麗畫面，取決於三大關鍵：拍攝技巧、手機效能、網路速度。

拍攝技巧：善用腳架、自拍棒，穩定畫面補足夜間拍攝光源不足的問題

網路3C達人廖阿輝表示，夜晚戶外最重要關鍵就是腳架，由於環境光線不足，加上人潮擁擠，單僅拿著手機，恐怕畫面亮度不足外，畫面也容易晃動影響直播品質，如果沒有臨時找不到腳架，至少攜帶自拍棒，都能有穩定畫面效果。

另一方面，手機前鏡頭與主鏡頭設計有所不同，前鏡頭雖然規格較低，但能夠拍攝自己，對於觀看者比較有對話感，主鏡頭則規格較高，但無法拍攝自己，因此建議用在單純拍攝煙火畫面，呈現效果也會比較好。

▲3C達人廖阿輝。（圖／資料照片）

手機效能：Facebook直播平台限制多 高效能手機創造畫面好品質

廖阿輝補充，Facebook應是容易入手，互動性也好直播的平台，但無法自行調整畫質，只能單靠鏡頭效能拉高畫面品質，市面許多新款手機如蘋果iPhone 7、三星S7 edge、SONY Xperia XZ等能有高品質攝影，畫質好壞最後關鍵就在網路。

▲iPhone7。（圖／資料照片）

網路速度：畫面品質不延遲 人多的時候行動網路上載頻寬是關鍵

電信公司經常宣傳超高下載速度，希望吸引消費者目光，但要能維持高品質高畫質直播，上傳速度才是關鍵，Facebook會判斷使用者上傳網路狀態，希望維持播放不斷線，假使上傳速度不夠，畫面恐怕發生延遲或破圖馬賽克。

上傳資料就像開車上高速公路，當車流量少速度當然快，如果大塞車當然車子上不去；廖阿輝解釋，人潮聚集越多，基地台負載越重，每台手機都必須排隊才能把資料傳遞出去，因此這時候用戶多的電信業者反而容易塞車。特別跨年人潮更多，想要直播101煙火，恐怕非常具有挑戰。

廖阿輝曾比較多家電信業網速，發現台灣之星不論下載或上傳，表現都相當亮眼，特別是在人潮擁擠的時段，廖阿輝實測周末晚間在信義區「香堤大道」測得下載89.62Mbps、上傳18.63Mbps，周四下午在西門町6號出口測試，下載65.75 Mbps、上傳35.003Mbps，大勝其他業者。其中最主要的差異就是因為以台灣之星的頻寬資源與用戶數相比，每個用戶可獲得的個人頻寬相較於其他業者多，自然人多尖峰時網速表現也較佳。

▲台灣之星香緹測速結果。（圖／資料照片）

▲台灣之星西門測速結果。（圖／資料照片）

相對於多數電信業者，只給予7天試用期，台灣之星提供用戶免費1個月4G高速上網吃到飽體驗卡，廖阿輝也說，台灣之星體驗卡相當好用，建議跨年前可以多備一張，一旦發現自己上網塞車，只要換張SIM卡就能順利體驗飆網快感。

申辦台灣之星體驗卡相當方便，可以帶雙證件直接到實體門市申辦即可。若是在家不想出門，或是工作忙碌抽不出身，也可以透過網路門市申辦完成，備妥雙證件影本，台灣之星就會安排快遞送達SIM卡與收件，當天就能完成開通。1個月內4G上網都不需要費用，正好可用跨年101煙火直播實測網路品質，如果試用滿意，實體門市或網路門市都可以新申辦獲攜碼成為台灣之星正式4G用戶，非常方便。

▲台灣之星用戶享有個人最大頻寬。（圖／資料照片）

▲台灣之星體驗卡。（圖／資料照片）