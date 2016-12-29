嘉莉費雪辭世隔天 母黛比雷諾中風逝中央社 (2016-12-29 10:13)
（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國媒體報導，1950至1960年代紅遍好萊塢，演出過著名電影「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）的黛比雷諾今天中風辭世，享壽84歲。前1天，她的女兒嘉莉費雪才去世。
法新社報導，黛比雷諾（Debbie Reynolds）是在兒子陶德（Todd Fisher）加州比佛利山的家中倒下，緊急送醫。數小時後，美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）引述陶德的話說，母親「想跟嘉莉在一起。」
黛比雷諾的女兒是在原始「星際大戰」系列電影中扮演「莉亞公主」的嘉莉費雪。八卦媒體TMZ表示，黛比雷諾是在兒子家中討論嘉莉費雪的後事。
嘉莉費雪前1天辭世後，黛比雷諾曾在臉書上說：「謝謝所有接受我最愛、最了不起女兒的天分和才華的人。各位的思念和祈禱現在領她走入下一階段，我十分感激。」
黛比雷諾是她那個年代最歷久不衰、最具人氣的好萊塢巨星之一，曾以1964年歌舞片「翠谷奇鳳」（The Unsinkable Molly Brown）入圍奧斯卡最佳女主角獎。
黛比雷諾1950年代與嘉莉費雪的父親、歌手艾迪費雪（Eddie Fisher）結褵4年。（譯者：中央社蔡佳敏）1051229
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