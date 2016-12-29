谷歌年度熱搜榜 除了寶可夢這些也很夯中央社 (2016-12-29 09:41)
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）對美國總統當選人川普而言，去年是重大的一年，對於手機遊戲「精靈寶可夢」（Pokemon Go）也是如此，因為寶可夢稱霸今年谷歌最熱搜排行榜。
根據谷歌（Google）今天公布全球搜尋趨勢報告，任天堂（Nintendo）的擴增實境遊戲「精靈寶可夢」，高居今年最熱搜項目。
川普則排名第3，落後蘋果iPhone 7；4月辭世的搖滾巨星王子（Prince）排名第4。
不過，川普躍登最熱搜人物榜榜首，之後依序是其競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、奧運泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）、川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），以及奧運金牌體操員拜爾斯（Simone Biles）。
谷歌每年都會公布全球排行榜，包括各國搜尋趨勢，讓我們一窺世界各地網路用戶的興趣為何。
谷歌上最熱搜新的聞，則是美國總統大選，其次是巴西里約奧運、英國脫離歐盟、美國佛羅里達州奧蘭多造成嚴重死傷的夜店槍擊案，以及茲卡病毒。
今年隕落的名人當中，搜尋次數最多的是王子，接著是英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）、遭謀殺的美國歌手克莉絲汀娜圭密（Christina Grimmie）、英國影星艾倫瑞克曼（Alan Rickman）與拳擊界傳奇人物阿里（Muhammad Ali）。（譯者：中央社周莉芳）1051229
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鳳梨酥．台灣 造型 鳳梨酥．金鑽鳳梨酥．紅豆食府 菠蘿 土鳳梨酥．向陽房 鳳梨酥．手信坊 鳳梨酥．手工 鳳梨酥 10．茗太祖 鳳梨酥．九福 鳳梨酥 227g．晶鑽 鳳梨酥．貝爾 鳳梨酥．新東陽 鳳梨酥．鳳梨酥 義美．原味鳳梨酥．先麥鳳梨酥．土鳳梨酥．鳳梨酥 禮盒．咖啡 土鳳梨酥．鳳梨酥禮盒．俊美鳳梨酥．九福 鳳梨酥．黃金鳳梨酥．鳳梨酥棉袋．燒餅 鳳梨酥．法布甜 鳳梨酥．鳳梨酥 台中．義美 鳳梨酥．costco 土鳳梨酥．ROYAL 鳳梨酥．法雅 鳳梨酥
LOL青鋼影天賦符文攻略 LOL卡蜜兒應該如何出裝【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
三星Note7召回政策有變：僅售後中心退貨補貼縮減【北京新浪網】
三星全新A3/A5渲染圖曝光 要是防水你買不買？【北京新浪網】