（中央社華盛頓28日綜合外電報導）對美國總統當選人川普而言，去年是重大的一年，對於手機遊戲「精靈寶可夢」（Pokemon Go）也是如此，因為寶可夢稱霸今年谷歌最熱搜排行榜。



根據谷歌（Google）今天公布全球搜尋趨勢報告，任天堂（Nintendo）的擴增實境遊戲「精靈寶可夢」，高居今年最熱搜項目。



川普則排名第3，落後蘋果iPhone 7；4月辭世的搖滾巨星王子（Prince）排名第4。



不過，川普躍登最熱搜人物榜榜首，之後依序是其競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、奧運泳將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）、川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），以及奧運金牌體操員拜爾斯（Simone Biles）。



谷歌每年都會公布全球排行榜，包括各國搜尋趨勢，讓我們一窺世界各地網路用戶的興趣為何。



谷歌上最熱搜新的聞，則是美國總統大選，其次是巴西里約奧運、英國脫離歐盟、美國佛羅里達州奧蘭多造成嚴重死傷的夜店槍擊案，以及茲卡病毒。



今年隕落的名人當中，搜尋次數最多的是王子，接著是英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）、遭謀殺的美國歌手克莉絲汀娜圭密（Christina Grimmie）、英國影星艾倫瑞克曼（Alan Rickman）與拳擊界傳奇人物阿里（Muhammad Ali）。（譯者：中央社周莉芳）1051229